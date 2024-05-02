5 فئات ممنوعة من تناول الفسيخ في شم النسيم.. خطر على حياتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يحتفل المصريون بشم النسيم يوم الاثنين 6 مايو 2024، ومن أهم مظاهر الاحتفال تناول الفسيخ والبصل الأخضر.

وكشفت الدكتورة داليا أحمد، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحها لـ"الخليج 365"، 5 فئات ممنوعة من تناول الفسيخ.

مرضى ضغط الدم: لاحتواء الفسيخ على المزيد من الأملاح التي ترفع الضغط.

مرضى القلب: لأنه يزيد ضغط الدم، ما يضر بصحة القلب.

مرضى الكلى: لأنه قد يسبب احتباس البول والفشل الكلوي.

الحوامل: قد يسبب الفسيخ ارتفاع ضغط الدم ما يؤثر على الجنين.

مرضى التهاب الكبد: وذلك لأن الفسيخ يؤثر سلبا على وظائف الكبد.

أضرار الإفراط في الفسيخ

ارتفاع ضغط الدم.

التأثير السلبي على الكبد.

ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ضيق التنفس.

احتمالية الإصابة بالفشل الكلوي.

التسمم الغذائي.

جفاف الحلق.

زغللة العين.

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