مستوحاة من صفات برج الثور.. مصمم أزياء يجمع بين الأبراج والذكاء الاصطناعي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

احتفل مصمم الأزياء المصري محمد نور بميلاد برج الثور بطريقة غير تقليدية، حيث أطلق مجموعته الجديدة من الفساتين المُستوحاة من صفات هذا البرج.

يتميز مواليد هذا البرج بشخصيتهم القوية، وحبهم للجمال، وذوقهم الراقي.

وتتسم فساتين "نور" الجديدة بتصاميمها الأنيقة التي تُبرز جمال قوام امرأة برج الثور، مع لمسات تُضفي عليها مظهرا جذابا.

رحلة من تصميم الديكور إلى عالم الأزياء

"نور" خريج كلية الفنون الطبية قسم الديكور، حفر اسمه في هذا المجال منذ عام 1997، ولم يكتف بذلك، بل اتجه بشغفه نحو عالم الأزياء عام 2016، حيث أطلق حوالي 8 مجموعات مميزة حظيت على إعجاب الكثير من عشاق الموضة، قبل أن يتوقف عن التصميم عام 2011 بسبب جائحة كورونا.

لكن "نور" عاد بقوة في يناير 2024، مُطلقا علامته التجارية الأولى "حرّة"، وترمز إلى تصمايم تحمل الطابع الفلسطيني.

مصمم أزياء يطلق مجموعة مستوحاة من برج الثور

وعن تنفيذ فكرته، قال مصمم الأزياء في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "إن جاءت فكرة برج الثور من رغبتي في تصميم مجموعة تدوم مع الناس على مدار السنة، لذا اختارت فكرة الأبراج ليكون كل شهر مجموعة من التصميمات مستوحاة من صفات البرج الموجود في ذلك الشهر".

وتابع أن أطلقت المجموعة الأولى ببرج الثور، وسيتبعها باقي الأبراج في الأشهر القادمة.

تصميمات مستوحاة من صفات برج الثور

نجح مصمم الأزياء في ترجمة صفات برج الثور إلى 15 فستانا ضمن مجموعته الجديدة، مُلهما إبداعه من سمات هذا البرج الترابي الذي يحب مواليده الألوان الدافئة مثل البيج والبني، مع لمسات من الأبيض والأسود.

ولم يكتف بدراسة أحدث صيحات الموضة، بل حرص على فهم صفات كل برج وألوانه المفضلة، حيث دمج ببراعة بين الألوان المرتبطة بكل برج، مثل الأخضر الذي يُعبر عن الطبيعة والهدوء، لتصميم فساتين تُضفي شعورا بالراحة والسكينة على مرتديها.

ولم يقف عند هذا الحد، بل استفاد من الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية التصميم وجعلها أكثر فعالية، حيث يُمكنه من خلال الذكاء الاصطناعي تجربة أفكار جديدة وتصميم فساتين تناسب مختلف الأذواق والأشكال.

أقمشة طبيعية وألوان دافئة

وأوضح أنه اختار في هذه المجموعة الأقمشة الطبيعية التي تفضلها نساء هذا البرج مثل الكتان والقطن والحرير، مع مراعاة الألوان الدافئة، لخلق إطلالة أنيقة وجذابة تعكس روح هذا البرج.

"نور": الذكاء الاصطناعي أداة إبداع

لم يقف إبداع مصمم الأزياء عند حدود براعته في تصميم الفساتين، بل سعى إلى استكشاف آفاق جديدة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمله.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي ساعده على تجسيد أفكاره الإبداعية بسرعة وكفاءة أكبر، ما وفر عليه الوقت والجهد.

فساتين تعبر عن أفكار نساء الثور

وأوضح أن تصميماته حظيت بإعجاب الكثير من قبل السيدات، خاصة نساء برج الثور، اللاتي عبرن عن سعادتهن بتصاميمنا الفريدة التي تجسد أفكارهن بشكل أنيق وجذاب.

إطلالات تُجسد أناقة برج الثور

وأعرب عن سعادته بإطلاق مجموعته من الفساتين المُخصصة لبرج الثور، قائلا: "كنت أرغب من خلال هذه المجموعة أن أقدم لبرج الثور تصاميم مميزة تُجسد أناقتهم وجمالهم".

تصمايم مستوحاة من برج الجوزاء

وأعلن مصمم الأزياء الشهير، عن خططه لتصميم مجموعة جديدة من الفساتين المُستوحاة من صفات برج الجوزاء، وذلك احتفالا بعيد ميلادهم.

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