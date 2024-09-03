هذا الشهر يتحدّث الفلك عن لقاءات وزيارات واسفار ودراسات

القاهرة - الخليج 365
مهنياً: شهر ناشط على مختلف المستويات التي تتطلّب منك حركة فكريّة وجسدية. تجد نفسك محاورًا ومفاوضًا بارعًا، اذ تملك افكارًا قوية تؤهّلك للدفاع عن قضيتك وعن قضايا الآخرين ايضًا. يتحدّث الفلك عن لقاءات وزيارات واسفار ودراسات. فالشمس في برج العذراء حتى تاريخ 22، تشجّع على توسيع دائرة التحرّكات، وتحمل في جعبتها اخبارًا وظروفًا جيدة.
عاطفيًا: قد تضطر لسبب او لآخر لتلبية طلبات الحبيب او الشريك، ربما لانه يعاني ازمة صحية او شخصية، او ربما لضغوط عائلية. ابتعد عن التوتر وتأزيم الامور، فالاجواء ليست مريحة حتى تاريخ 22.
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