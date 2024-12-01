الامارات | عروض ثقافية وحفلات موسيقية في أبوظبي بعيد الاتحاد الـ 53

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد أبوظبي برنامجاً كبيراً من الفعاليات احتفاءً بعيد الاتحاد الـ53، من ضمنها حفلات موسيقية وورش عمل إبداعية ومعارض وتجارب ثقافية وترفيهية استثنائية في العاصمة ومنطقتي العين والظفرة.

وتنظم مدن الألعاب والمعالم الثقافية والترفيهية في أبوظبي عدداً من الفعاليات للاحتفال بعيد الاتحاد الـ53، فيما دعت العين زوارها لاكتشاف واحاتها الخضراء، وقلاعها التاريخية، ومواقعها الثقافية المُلهمة.

وسيحظى الجمهور بفرصة الدخول المجاني إلى متحف اللوفر أبوظبي، وقصر الحصن، ومنتزه جبل حفيت الصحراوي يوم 2 ديسمبر.

فيما رحبت مواقع ثقافية بالجمهور مجاناً خلال عطلة عيد الاتحاد، حيث يُشكل عيد الاتحاد مناسبة مثالية لاكتشاف ثراء المشهد الثقافي في إمارة أبوظبي من خلال زيارة أبرز معالمها.

وضمن حفلات مهرجان أم الإمارات في العين، يحيي الفنانان أسعد البطحري وحمد العامري أمسية غنائية اليوم، بينما يقدم حربي العامري وعيضة المنهالي باقة من أعمالهما في حفل يوم غد الاثنين.

وتتواصل فعاليات مهرجان الشيخ زايد حتى يوم 28 فبراير 2025 في الوثبة، حيث يشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات للاحتفال بعيد الاتحاد الـ53، أبرزها عروض الفنون والألعاب الشعبية، وعروض الطائرات المسيرة والليزر، والحفلات الغنائية.

ويمنح برنامج «الحصن تحت النجوم» لزواره في موقع الحصن فرصة اكتشاف التراث الإماراتي عبر فعالياته المتنوعة.

ويحتضن «بيت الحرفيين» معرض «الرحلة: تجربة السدو»، عن تاريخ وتقنيات حرفة السدو وأهميتها في الثقافة الإماراتية.

كما تستضيف منارة السعديات سوقاً في الهواء الطلق اعتباراً من الساعة 3 عصراً يستمر حتى 4 ديسمبر، ويضمّ منتجات علامات محلية ناشئة، وورش عمل ثقافية، ومنصات للمأكولات، وعروضاً للحرف اليدوية.

ويُقام غداً في الساعة 3 عصراً على كورنيش أبوظبي سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً. كما يقدم بيت محمد بن خليفة عروضاً للحرف اليدوية التقليدية والفنون الشعبية والألعاب التراثية وورش عمل فنيّة ومسابقات متنوّعة.

ويشهد سوق القطارة برنامجاً من العروض الشعبية والحرف اليدوية التقليدية وسوقاً لمنتجاتها من الساعة 5 عصراً حتى 11 مساءً يستمر حتى يوم الثلاثاء.