الامارات | عضوية «الصحفيين الإماراتية» تعتمد 276 طلباً منذ مايو 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة العضوية في جمعية الصحفيين الإماراتية، خلال اجتماعها السادس، تسعة طلبات لتجديد العضوية و33 طلب عضوية جديداً، فيما تم تأجيل البت في طلبين لعدم اكتمال المستندات المطلوبة، ورفض أربع طلبات لعدم استيفائها الشروط، ليصل بذلك إجمالي العضويات المعتمدة منذ مايو 2024 حتى يونيو الجاري إلى 276 عضوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الجمعية بدبي، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، فضيلة المعيني، وترأسه نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة العضوية، محمد الطنيجي، و

أعضاء اللجنة: حسن عمران الشامسي، وفاطمة الورد الدرمكي، وأسامة اللحام.

ورحّب الطنيجي بانضمام فاطمة الورد الدرمكي إلى عضوية اللجنة، متمنياً لها التوفيق والنجاح والإسهام في تعزيز عمل اللجنة وتحقيق أهدافها.

وقال إن زيادة عدد العضويات المعتمدة خلال النصف الأول من العام تعكس ثقة الصحافيين والإعلاميين بدور الجمعية، وحرصهم على الانخراط تحت مظلتها المهنية.

ولفت إلى أن لجنة العضوية تعمل وفق معايير واضحة، تضمن استقطاب الكفاءات الإعلامية، وتعزّز جودة العضوية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات إضافية نحو تطوير خدمات الأعضاء وربطهم بمبادرات وبرامج الجمعية الرامية إلى تنمية القدرات، بما يعزّز التواصل المهني والإبداعي.

وخلال الاجتماع، استعرضت فاطمة الدرمكي مبادرتها بشأن تعزيز عضوية جمعية الصحفيين الإماراتية، وجاءت بعنوان: «معاً نكتب المستقبل»، وتهدف المبادرة إلى تعزيز قاعدة العضوية النشطة في الجمعية من خلال استقطاب أعضاء جدد.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في رفع نسبة تسديد الاشتراكات إلى 85%، ونمو العضوية 30%، بما يعزّز من سمعة الجمعية، ويُرسّخ ارتباط الأعضاء القدامى بها.