مكياج سموكي ناعم لليوم الوطني السعودي 95 بأنامل منار جميل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم 23 سبتمبر 2025 باليوم الوطني السعودي 95، وفي هذه المناسبة الوطنية، تحرص المرأة السعودية على أن تكون متألقة كعادتها بإطلالة مميزة، ما يدفعها إلى اختيار إطلالات جمالية لافتة، مستوحاة من التراث غالباً، وإنما بلمسات عصرية ، وفي اليوم الوطني السعودي، خصّت خبيرة التجميل منار جميل متابِعات "الخليج 365" بمكياج سموكي ناعم يبرز أنوثة المرأة برقي وهدوء بعيداً عن المبالغة بحيث تولت مكياج الفنانة ميرال مصطفى التي ارتدت من أزياء Ikhfashion، فيما تولى تصفيف الشعر ebtssam hair.



مكياج ليوم الوطني السعودي

تولي المرأة السعودية أهمية لإطلالاتها بشكل عام وفي المناسبات بشكل خاص ومنها في اليوم الوطني السعودي؛ وتسعى في هذه المناسبة الهامة والوطنية إلى أن تعكس هويتها وتراثها من خلال إطلالتها الجمالية. ومع اختيار المكياج المناسب، تصبح الإطلالة أكثر انسجاماً مع الأجواء الاحتفالية؛ لتجمع بين الأصالة والحداثة في آنٍ واحدٍ.

الكحل العربي عنصر أساس في المكياج

الفنانة ميرال مصطفى بمكياج ناعم - تصوير studio laqtat mona el baz



يبقى الكحل العربي الأسود من أبرز العناصر الجمالية، التي تحرص النساء السعوديات على اعتمادها في المناسبات الهامة؛ إذ يضفي على العين سحراً خاصاً ويمنحها قوة وحضوراً. وترى منار جميل أن الكحل لا يكتمل دوره الجمالي فقط في تحديد العين وإبراز ملامحها، بل يرمز أيضاً إلى الأصالة والهوية الشرقية. لذلك، تُفضل تطبيقه في المناسبات الوطنية بأسلوب ناعم ومحدد عند الجفن العلوي والسفلي، مع مدّه قليلاً باتجاه الزاوية الخارجية للعين؛ ليمنحها اتساعاً وسحراً إضافياً.

طريقة تطبيق مكياج سموكي ناعم بدرجات النيود مع الكحل بأسلوب منار جميل

مكياج سموكي ناعم مناسب لليوم الوطني من منار جميل - تصوير studio laqtat mona el baz



تؤكد خبيرة التجميل منار جميل أن المكياج السموكي الناعم بدرجات النيود، يُعد خياراً مثالياً للاحتفال باليوم الوطني؛ لأنه يمنح المرأة إطلالة راقية بعيدة عن المبالغة، مع لمسة من العصرية والأنوثة في آنٍ واحدٍ.

تبدأ الخطوة الأولى بتوحيد لون البشرة باستخدام كريم أساس بتركيبة خفيفة وهايلايتر ناعم على أعلى الخدين وجسر الأنف لإضفاء إشراقة طبيعية. يتم بعد ذلك اعتماد ظلال عيون نيود دافئة بدرجات البيج والبني الفاتح على كامل الجفن، مع دمجها برفق نحو الخارج. لإبراز العين، يُطبّق ظل أغمق قليلاً عند الزاوية الخارجية، ثم يحدد الجفن العلوي بالكحل الأسود العربي بطريقة ناعمة ومسحوبة. تضاف الماسكرا لتكثيف الرموش، فيما يُستكمل اللوك بحواجب طبيعية مصقولة بشكل أنيق. أما الشفاه، فتُزيّن بأحمر شفاه نيود وردي مع لمسة لامعة خفيفة؛ لتضفي توازناً على الإطلالة ككل.

بهذا المكياج السموكي الناعم بدرجات النيود مع لمسة لامعة والكحل العربي الأصيل، تستطيع المرأة السعودية أن تتألق بإطلالة جمالية راقية في هذا اليوم الوطني المميز.

توازن الألوان لإطلالة مثالية - تصوير studio laqtat mona el baz

نصائح لمكياج مثالي في اليوم الوطني

اختاري منتجات طويلة الثبات: حتى يظل مكياجك ثابتاً طوال ساعات الاحتفال من دون الحاجة إلى تعديلات متكررة.

لا تبالغي في اللمعان: يكفي لمسة هايلايتر أو غلوس ناعم؛ لتجنّب المظهر المبالغ فيه.

احرصي على توازن الإطلالة: إذا كان مكياج العيون بارزاً بالكحل والسموكي، اجعلي الشفاه هادئة بالنيود.

اعتني ببشرتك قبل المكياج: الترطيب أساس ثبات المكياج ونعومته، خصوصاً مع الأجواء المتقلبة في سبتمبر.

جربي المكياج مسبقاً: لتكوني أكثر ثقة يوم المناسبة، وتتأكدي من انسجام الألوان مع بشرتك وإطلالتك.

خبيرة المكياج منار جميل

