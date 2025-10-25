اسمرار البشرة حول الفم: تعرفي إلى أسبابه وطرق التخلص منه نهائياً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 11:03 صباحاً - يُعتبر الاسمرار حول الفم من أكثر المشكلات الجمالية التي تواجه النساء، إذ لا يؤثر فقط على تجانس لون البشرة وإشراقتها، بل ينعكس أيضاً على ثقة المرأة بجمالها ومظهرها الطبيعي، فاسمرار هذه المنطقة قد يرتبط أحياناً بعادات يومية، أو إهمال الترطيب، بينما يعود في أحيان أخرى إلى أسباب صحية أو وراثية، أو نقص بعض الفيتامينات والمعادن الأساسية.

ولأن جمال البشرة لا يكتمل من دون لون موحّد وملمس ناعم، "الخليج 365" ستكشف لكِ فيما يأتي، أسباب الاسمرار حول الفم وعلاجه، سواء بوسائل تجميلية أو وصفات طبيعية؛ لتستعيدي صفاء بشرتك، وتحققي مظهراً أكثر إشراقاً وتجانساً؛ يعزز ثقتك بنفسك.

الأسباب الشائعة لاسمرار منطقة حول الفم

امرأة تعاني من اسمرار منطقة حول الفم

تتعدّد أسباب اسمرار منطقة حول الفم، فهي لا تقتصر على عامل واحد، بل تشمل مزيجاً من العوامل الصحية، والعادات الجمالية الخاطئة التي تُضعف المنطقة الرقيقة المحيطة بالفم وتجعلها أكثر عرضة لظهور البقع الداكنة، لعلّ أبرزها:

جفاف البشرة المزمن: فقدان البشرة للترطيب الطبيعي، يتسبب في تغير لون البشرة، خصوصاً في المناطق الحساسة حول الفم، التي تحتاج لعناية مضاعفة.

التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية: تعمل الأخيرة على تحفيز إنتاج الميلانين، ما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة وعدم تجانس في لون البشرة، خاصةً إذا لم يتم استخدام واقٍ شمسي بانتظام.

الاضطرابات الهرمونية: إن تغيّرات الحمل، أو نشاط الغدة الدرقية، أو حتى التوتر، قد ينعكس مباشرة على لون البشرة، فتظهر بقع غامقة حول الفم.

سوء التغذية ونقص الفيتامينات: عدم مدّ البشرة بالفيتامينات الأساسية، مثل فيتامين "ب 12" B12، والحديد، يؤثر على صحة الجلد، ويظهر على شكل اسمرار أو شحوب في بعض المناطق، لا سيّما منطقة حول الفم.

استخدام مستحضرات غير مناسبة للبشرة: بعض أنواع معجون الأسنان، أو مستحضرات بالعناية البشرة، الغنية بالمواد الكيميائية، قد تسبّب تحسساً للجلد، ومع مرور الوقت تؤدي إلى اسمرار المنطقة المحيطة بالفم.

التهابات الجلد المزمنة أو الحساسية: التحسس من بعض الأطعمة أو مستحضرات العناية يترك آثاراً التهابية، قد تتحوّل لاحقاً إلى تصبغات مزعجة.

علاجات تجميلية للتخلص من اسمرار منطقة حول الفم

امرأة تخضع لجلسة الليزر لعلاج الاسمرار حول الفم - الصورة من Freepik - by senivpetro

مع التطور في الطب التجميلي، ثمة مجموعة واسعة من التقنيات التجميلية غير الجراحية الحديثة، تعالج اسمرار منطقة حول الفم، وتساعد على تفتيح البشرة ومنحها إشراقة صحية تدوم. ومع اختيار العلاج المناسب تحت إشراف مختصين، يمكن لكل امرأة أن تستعيد نضارة بشرتها وجمال ابتسامتها بثقة أكبر.

علاج الاسمرار حول الفم بالتقشير الكيميائي

يُعتبر التقشير الكيميائي من أبرز العلاجات التجميلية الفعّالة للتخلص من اسمرار منطقة حول الفم؛ إذ يعمل على إزالة الطبقات السطحية المتصبّغة من الجلد وتحفيز تجدد الخلايا بشكل طبيعي. بفضل تركيبته الغنية بالأحماض المقشّرة، مثل أحماض الفواكه (AHA) أو حمض الساليسيليك، يساعد هذا العلاج على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، مع تحسين ملمسها وزيادة نعومتها، كما أنه يعزّز من إنتاج الكولاجين، ما يمنح المنطقة إشراقة طبيعية خالية من البهتان. ويُوصى بإجراء جلسات التقشير الكيميائي تحت إشراف طبيب مختص؛ لتحديد العمق المناسب حسب حالة البشرة، مما يضمن الحصول على نتائج آمنة وفعّالة تدوم لفترة طويلة.

علاج الاسمرار حول الفم بالليزر

يُعدّ الليزر التجميلي من أحدث التقنيات الفعّالة لعلاج اسمرار منطقة حول الفم، إذ يعمل على استهداف التصبغات الداكنة بدقة متناهية؛ عبر أشعة ضوئية تخترق طبقات الجلد بلطف. تساعد هذه التقنية على تفتيت الميلانين المتراكم المسؤول عن البقع الداكنة، ما يؤدي إلى تفتيح لون البشرة وتوحيدها بشكل تدريجي وملحوظ. إضافةً إلى ذلك، يعزّز الليزر من إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يمنح المنطقة إشراقة طبيعية ومظهراً أكثر نعومة وحيوية. ومع تكرار الجلسات وفق إرشادات الطبيب المختص، يمكن الحصول على نتائج طويلة الأمد؛ تُعيد للبشرة توازنها ولونها الصحي بعيداً عن البهتان.

علاج الاسمرار حول الفم بحقن البلازما

حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP)، تعتبر من العلاجات التجميلية المبتكرة للتخلص من اسمرار منطقة حول الفم، حيث تعتمد على سحب عينة من دم المريضة واستخلاص البلازما الغنية بالعناصر المغذية، ثم إعادة حقنها في البشرة. تعمل هذه التقنية على تحفيز تجدد الخلايا وتنشيط إنتاج الكولاجين، ما يساعد على تفتيح التصبغات الداكنة واستعادة لون موحّد للبشرة، كما تسهم البلازما في تحسين مرونة الجلد وترطيبه بعمق، فتمنح المنطقة المحيطة بالفم إشراقة طبيعية ومظهراً أكثر حيوية. ومع تكرار الجلسات تحت إشراف مختص، يمكن الحصول على نتائج تدريجية وآمنة؛ تُعيد للوجه إشراقته الطبيعية وثقته المتجددة.

علاج الاسمرار حول الفم بالمستحضرات الطبية الموضعية

تُعتبر المستحضرات الطبية الموضعية من الحلول العملية والآمنة لعلاج اسمرار منطقة حول الفم، خاصةً في المراحل الأولى من ظهور التصبغات. تحتوي هذه الكريمات أو السيرومات على مواد فعّالة، مثل الهيدروكينون، وفيتامين "ج" C، والنياسيناميد، وأحماض التقشير اللطيفة كحمض الجليكوليك أو اللاكتيك، التي تعمل على تفتيت الميلانين وتقليل البقع الداكنة تدريجياً، كما تُسهم هذه المكوّنات في توحيد لون البشرة ومنحها إشراقة طبيعية أكثر صفاءً. ولتحقيق نتائج فعّالة وآمنة، يُوصى باستخدام هذه المستحضرات تحت إشراف طبيب مختص، مع الحرص على دمجها مع واقي الشمس وروتين ترطيب يومي؛ يحمي البشرة من إعادة التصبغ.

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة حول الفم

امرأة تحضر وصفة من العسل والليمون لتفتيح منطقة حول الفم

لا تقتصر حلول التخلص من اسمرار منطقة حول الفم على العلاجات التجميلية فحسب، بل يمكن اللجوء أيضاً إلى الوصفات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في تفتيح البشرة وتحسين مظهرها مع الاستمرار، بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، وغناها بالفيتامينات التي تساعد على توحيد لون البشرة. هذه الوصفات المنزلية تُعتبر بدائل آمنة وسهلة التطبيق، لكنها تحتاج إلى الانتظام والصبر لتحقيق نتائج ملموسة، مع ضرورة دمجها بروتين عناية يومي يحمي البشرة من العوامل المسببة للاسمرار؛ مثل أشعة الشمس والجفاف.

خلطة الليمون والعسل

يساعد الليمون على تقشير الجلد بلطف، فيما يمنح العسل ترطيباً عميقاً.

امزجي مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض، مع ملعقة صغيرة من العسل العضوي، للحصول على مزيج متجانس.

طبّقي المزيج حول الفم لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

خلطة الزبادي والكركم

يعمل الزبادي على تغذية البشرة، فيما يساعد الكركم على تفتيح لونها.

امزجي ملعقة صغيرة من الزبادي مع رشة من الكركم.

وزّعي المزيج على المنطقة الداكنة لمدة 15 دقيقة.

تدليك منطقة حول الفم بزيت اللوز الحلو

يُسهم الزيت في ترطيب البشرة بعمق وتفتيح التصبغات تدريجياً.

ضعي مقدار ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو في راحة يدك، وافركيه حتى يدفأ.

دلّكي المنطقة المحيطة بالفم بزيت اللوز يومياً قبل النوم.

خلطة ماء الورد والدقيق

تساعد هذه الخلطة على توحيد لون البشرة وإضفاء نعومة واضحة.

امزجي ملعقة صغيرة من الدقيق مع بضع قطرات من ماء الورد لتشكيل عجينة ناعمة.

طبّقيها حول الفم واتركيها حتى تجف، ثم اغسليها.

5 نصائح تحد من اسمرار منطقة حول الفم

إن فهم الأسباب التي تؤدي إلى الاسمرار قبل البحث عن الحلول المناسبة، إذ إن التشخيص الصحيح هو الخطوة الأولى نحو علاج فعّال، يعيد للبشرة نضارتها.

استعملي كريمات تحتوي على مكونات مغذية، مثل الألوفيرا أو حمض الهيالورونيك، للحفاظ على رطوبة بشرتك. لا تهملي تطبيق واقٍ شمسي يومياً، لحماية المنطقة الحساسة من التصبغات المتكررة. شرب كميات وافرة من الماء، للحفاظ على الترطيب. الإكثار من تنال الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن، لدعم صحة البشرة من الداخل. تجنبي استخدام المنتجات القاسية على البشرة.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.