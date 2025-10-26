المكياج الفضائي.. صيحة جمالية بين النجوم ولمعان المجرّات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 01:02 مساءً - في عالم الجمال الذي لا يعرف حدوداً، تتجلّى صيحات مكياج تفيض بالإبداع والجرأة، لتمنح المرأة تجربة حسّية وبصرية خارجة عن الإطار التقليدي. إنها رحلة فنية تمزج بين الخيال والأنوثة، حيث تتحوّل ملامح الوجه إلى لوحة تتلألأ بألوان الكون وسحر الضوء. ومن بين هذه الصيحات التي أسرت قلوب عاشقات الجمال حول العالم، يبرز المكياج الفضائي، المستوحى من غموض المجرّات ولمعان النجوم وأسرار الفضاء اللامتناهي. فهو أكثر من مجرد أسلوب تجميلي؛ إنّه فنّ يعكس الجانب الحالم والكوني من شخصية المرأة.

للتعرّف أكثر إلى المكياج الفضائي، وكيفية تطبيقه بخطوات متقنة تبرز جمالك بتألّقٍ سماويّ، تابعي مع "الخليج 365" التفاصيل في السطور الآتية.

ما هو المكياج الفضائي؟

مكياج فضائي

المكياج الفضائي أو Galaxy Makeup، هو أسلوب جمالي عصري يمزج بين الألوان الميتاليكية، والظلال القزحية، واللمسات اللامعة التي تحاكي إشراقة النجوم وسحر الفضاء الخارجي. يعتمد هذا المكياج على تدرجات الظلال البنفسجية، والزرقاء، والفضية، والوردية، مع لمسات من الغلِتر والأصباغ المعدنية التي تخلق انعكاسات ضوئية آسرة. وغالباً ما يُستخدم في جلسات التصوير، وعروض الأزياء، والمناسبات الفنية التي تتطلب حضوراً استثنائياً.

طريقة تطبيق المكياج الفضائي خطوة بخطوة

إذا كنتِ من عاشقات الإطلالات الجريئة والمستقبلية، فالمكياج الفضائي هو خيارك المثالي لتتألّقي بإطلالة تحاكي سحر المجرّات ولمعان النجوم. إليكِ الطريقة المثالية لتطبيق المكياج الفضائي بأسلوب احترافي يمنح وجهك وهجاً كونيّاً يخطف الأنظار.

الخطوة الأولى: تحضير البشرة لإشراقة نجمية

ابدئي بتنظيف بشرتك بعمق باستخدام غسول لطيف يناسب نوعها، ثمّ مرّري تونر مهدّئاً لإعادة توازنها. بعد ذلك، ضعي سيروم مضيئاً يحتوي على فيتامين "ج" C، ثمّ وزّعي المرطّب الخفيف ليمنح بشرتك قاعدة ناعمة ومرنة.

قبل الانتقال إلى المكياج، طبّقي البرايمر المضيء Illuminating Primer، الذي يوفّر للبشرة لمعاناً داخلياً يشبه توهّج القمر.

احرصي على اختيار برايمر بتركيبة خفيفة وناعمة حتى لا تثقل المظهر العام أو تسبّب لمعاناً غير مرغوب فيه.

الخطوة الثانية: توحيد لون البشرة

اختاري فاونديشن بتركيبة مضيئة Dewy Foundation، بدرجة قريبة من لون بشرتكِ. وزّعيه بإسفنجة مبلّلة للحصول على تغطية متجانسة وطبيعية، ثمّ استخدمي الكونسيلر لتصحيح أي شوائب أو هالات داكنة.

ثبّتي النتيجة ببودرة شفافة خفيفة على منطقة الـT-Zone فقط، مع ترك بقية الوجه بإشراقة طبيعية تحاكي الضوء المنعكس من المجرّات.

الخطوة الثالثة: ظلال العيون المستوحاة من الفضاء

ألوان ظلال عيون للمكياج الفضائي

تُعدّ العيون العنصر الأبرز في المكياج الفضائي، إذ تعبّر عن عمق الكواكب وتنوّع ألوانها.

ابدئي بوضع ظلّ بنفسجي معدني عند الزاوية الخارجية للجفن، ثمّ أضيفي لمسة من الأزرق النيوني أو الفيروزي في المنتصف.

ادمجي اللونين برفق باستخدام فرشاة دمج ناعمة، وأضيفي لمسة من اللون الفضي أو الهولوغرافي في الزاوية الداخلية للعين وعلى الجفن المتحرّك.

لنتيجة أكثر درامية، مرّري خطاً رفيعاً من الأيلاينر الأسود عند خط الرموش، ثمّ ضعي ماسكرا كثيفة أو حتى رموشاً اصطناعية متلألئة لإطلالة حالمة.

يمكن استخدام الغليتر أو ظلال العيون اللامعة لابتكار تأثير “المجرة المتوهّجة”، شريطة أن يُستخدم بكميات معتدلة ليبقى المظهر أنيقاً ومتوازناً.

الخطوة الرابعة: الهايلايتر لتأثير ضوء القمر

يُعدّ الهايلايتر الركيزة الأساسية في المكياج الفضائي. اختاري هايلايتر بلون فضي، لؤلؤي، أو بنفسجي فاتح، وطبّقيه على أعلى عظام الخدّ، وجسر الأنف، وتحت الحاجبين.

يمكنك أيضاً استخدام هايلايتر متعدد الألوان، ليمنح بشرتكِ انعكاساً سماوياً مذهلاً عند كل حركة أو زاوية إضاءة.

الخطوة الخامسة: الشفاه بلمسة كونية

لتكتمل الإطلالة، اختاري أحمر شفاه معدنيّاً أو لامعاً بدرجات البنفسجي الداكن، أو الأزرق المعدني، أو الوردي القزحي.

أضيفي طبقة من الغلوس اللامع أو الشفّاف الغني بجزيئات لامعة، ليعكس الضوء ويمنح شفتيك عمقاً ولمعاناً شبيهين بتوهّج النجوم.

الخطوة السادسة: اللمسات النهائية والتثبيت

رشيّ رذاذ التثبيتSetting Spray، بتركيبة مضيئة ليحافظ على مكياجك لساعات طويلة دون أن يفقد بريقه.

لإطلالة فنية أكثر، يمكنك رسم نقاط صغيرة من الغليتر أو أشكال نجمية على الخدّين أو الصدغين لتُبرزي روح الفضاء في مكياجك.

نصائح لتطبيق مكياج فضائي ناجح بأسلوب احترافي

لتحصلي على إطلالة مكياج فضائي متكاملة تشعّ كضوء النجوم، تحتاجين إلى لمسة فنية دقيقة وتوازن بين الجرأة والرقيّ. فالمكياج الفضائي ليس مجرّد ألوان معدنية وغليتر، بل هو فنّ بصريّ يعكس طاقتكِ الإبداعية وشخصيتك الفريدة. إليكِ مجموعة من النصائح الأساسية التي تضمن لكِ إطلالة ناجحة ومتقنة.