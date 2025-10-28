أبرز تغييرات مكياج خريف وشتاء 2025.. بين أنوثة الموسم ودفء الأجواء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - في خريف وشتاء 2025، يتجدد عالم الجمال ككل عام، حاملًا معه موجة جديدة من الألوان والملامح التي تعبر عن أنوثة عصرية مفعمة بالثقة. عزيزتي، إذا كنت من عاشقات المكياج وتحبين أن تواكبي الموضة في كل موسم، فهذا الوقت من السنة هو فرصتك لتجديد أدواتك وأسلوبك الجمالي بما يتناسب مع أجواء البرد والدفء معًا. فبينما تكتسي الطبيعة بألوانها الغنية والمائلة للدفء، ينعكس هذا السحر الطبيعي على مستحضرات التجميل واتجاهات الإطلالات لتعبر عن مزيج من الجرأة والنعومة في آن واحد.

خريف وشتاء هذا العام يدعوانك لتكوني أكثر تحررًا في اختياراتك، وأكثر جرأة في ألوانك، دون أن تفقدي لمستك الأنثوية التي تميزك. فالمكياج لم يعد مجرد وسيلة لتجميل الملامح، بل أصبح أداة للتعبير عن الحالة النفسية والمزاج، ولإبراز الشخصية المتفردة لكل امرأة. تعرفي إلى أبرز تغييرات مكياج خريف وشتاء 2025:

البشرة الطبيعية المضيئة

استخدام كريم أساس خفيف



البشرة في هذا الموسم ليست مطفأة ولا لامعة بشكل مبالغ فيه، بل هي بشرة صحية، ناعمة ومشرقة بتوهج طبيعي. الاتجاه هو نحو مظهر “الجلوسكين” (Glow Skin) الذي يعتمد على ترطيب عميق قبل المكياج، واستخدام كريم أساس خفيف يمنح تغطية شفافة مع لمسة دافئة. الهدف هو أن تبدو بشرتك حقيقية ونضرة، وكأنها تتنفس الضوء من الداخل.

العودة إلى أحمر الشفاه الداكن والألوان الدافئة

من عرض باميلا رولاند Pamella Roland -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



بعد مواسم طويلة من الألوان النيود الهادئة، يعود أحمر الشفاه الى الأحمرالبرغندي ، الأحمر الداكن ، والبني الدافئ بقوة إلى الساحة. الألوان الغنية والعميقة تعبر عن دفء الشتاء وتضفي لمسة فخمة على الإطلالة. يمكنك اعتمادها بلمسة مطفية لإطلالة كلاسيكية أنيقة، أو بلمعة خفيفة تمنح الشفاه امتلاء طبيعيًا وجاذبية آسرة.

العيون الدخانية بأسلوب جديد

من عرض زهير مراد Zuhair Murad- الصورة من Launchmetrics/Spotlight©



العيون السموكي لم تغب عن الموضة، لكنها هذا الموسم تأتي بألوان غير تقليدية: الرمادي المعدني، البني المحروق، والبرونزي النحاسي. تمتزج الظلال بطريقة ناعمة تمنح العينين عمقًا دون قسوة. واللمسة العصرية تكمن في إضافة ظل لامع خفيف في منتصف الجفن، ليعكس الضوء ويزيد من إشراق النظرة. الكحل الأسود عاد أيضًا بقوة، ولكن بطريقة ناعمة غير محددة، لإضفاء الغموض بدلًا من الحدة.

الحواجب الطبيعية والعريضة

حواجب طبيعية و عريضة



التركيز في 2025 على إبراز الجمال الطبيعي للحواجب، دون مبالغة في التحديد أو رفع مبالغ فيه. الحواجب تصبح أكثر امتلاء ومرونة في الشكل، وتصفف بجل شفاف أو ملون خفيف يمنحها مظهرًا مشطوبًا نحو الأعلى دون تجميدها. إنها حواجب تعبر عن القوة والأنوثة معًا، دون تكلف.

لمسات وردية على الخدود

البلاشر الوردي يعود بقوة



البلاشر الوردي يعود بقوة ولكن بطريقة دافئة أكثر من الصيف. يتم توزيعه بشكل يمزج الخد مع الصدغ لمنح مظهر دافئ يشبه تأثير البرد الطبيعي على الوجه. الألوان المائلة للخوخي والوردي الداكن هي الأكثر رواجًا، خصوصًا مع الإضاءة الخفيفة التي تضفي بعدًا ناعمًا على الوجه.

ظلال معدنية ونظرات لامعة

ظلال معدنية لامعة



العيون هذا الموسم تلمع بأناقة. الظلال المعدنية بالألوان الذهبية، البرونزية، والنحاسية تتصدر عروض الأزياء العالمية، لتمنحك نظرة دافئة تشبه شعاع الشمس على بشرتك في يوم بارد. اللمعان لم يعد للمناسبات الليلية فقط، بل أصبح جزءًا من المكياج اليومي، شرط أن يستخدم باعتدال.

الرموش الطويلة المنفوشة

رموش طبيعية طويلة



ودعي الرموش الاصطناعية الثقيلة، واستقبلي مظهر الرموش الطبيعية الطويلة المتفرقة. الهدف هو إطلالة ناعمة وراقية تعزز من شكل العين دون تكلف. استخدمي ماسكرا خفيفة التركيبة تمنح الطول والكثافة دون تكتل، مع التركيز على الزوايا الخارجية لتوسيع العين.

لمسات من الجرأة بالألوان

ظلال عيون زرقاء جريئة



الموضة هذا الموسم لا تخلو من لمسة فنية: ظلال أرجوانية، لمحات من الأزرق النيلي، أو لمسة خضراء زيتونية عند خط الرموش السفلية. هذه الألوان تضيف بعدًا عصريًا لإطلالتك دون أن تفقدي دفء الألوان الترابية التي تسيطر على الموسم.

نصائح لتطبيق مكياج خريف وشتاء 2025 بإتقان

بخاخ تثبيت المكياج المرطب يدوم طويلًا

احرصي على ترطيب بشرتك جيدًا قبل وضع المكياج لتجنب مظهر الجفاف الشتوي. اختاري كريم أساس بتركيبة خفيفة تحتوي على مكونات مغذية. لا تبالغي في اللمعان، بل اجعليه مركزًا على مناطق محددة كالوجنتين وعظمة الأنف. عند استخدام الألوان الداكنة، حافظي على توازن الإطلالة باعتماد مكياج عيون ناعم أو شفاه هادئة والعكس صحيح. استخدمي بخاخ تثبيت المكياج بلمسة ترطيب ليمنحك مظهرًا طبيعيًا يدوم طويلًا.

مكياج خريف وشتاء 2025 هو مزيج بين الدفء الطبيعي والجرأة المتوازنة. إنه يتبع مبدأ "الجمال الحقيقي في التفاصيل البسيطة"، ويعكس شخصية المرأة القوية والواثقة بنفسها. اختاري ما يعكس مزاجك، لا ما تمليه الموضة، واسمحي لألوان الموسم أن تروي قصتك الخاصة كل يوم.