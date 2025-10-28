الفرق بين البروفايلو والفيلر والبوتوكس وهل يمكن المزج بين هذه التقنيات الثلاث؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - تتعدد التقنيات التجميلية غير الجراحية لتناسب مختلف الشوائب التي تعاني منها البشرة، بخاصة التجاعيد والخطوط الدقيقة؛ فلم يعُد لدى المرأة أيّة مشكلة مع علامات التقدُّم في السن، مع توافر العديد من الخيارات أمامها، والتي تعيد الشباب إلى بشرتها وتخلّصها من التجاعيد والترهُّلات، لاسيّما في منطقة الوجه. من بين هذه التقنيات، ثَمة ثلاث منها تلاقي رواجاً وشعبية بين النساء، وتوفّر نتائج مُرضية في غالبية الأحيان، وهي: البروفايلو والفيلر والبوتوكس. لكن ما الفرق بينها، وما هو الأفضل لبشرتكِ؟ نساء كثيرات يطرحن هذه الأسئلة قبل الخضوع لأيٍّ منها، بهدف الاختيار الأفضل لهن.

انطلاقاً من ذلك، نرصد لكِ في التالي، الفرق بين البروفايلو والفيلر والبوتوكس، وكيف تختارين الأفضل لكِ.

ما هو البروفايلو؟

البروفايلو من أحدث تقنيات تجديد البشرة



يُعَدّ البروفايلو (Profhilo) من أحدث تقنيات تجديد البشرة، ويُعرف بأنه علاج يعتمد على حقن حمض الهيالورونيك النقي بتركيز عالٍ داخل طبقات الجلد، لكن من دون أن يملأها كما يفعل الفيلر.

يعمل البروفايلو على تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين؛ مما يمنح البشرة ترطيباً عميقاً ومرونة طبيعية وإشراقة صحية.

يُستخدم عادةً لتحسين مظهر الوجه والعنق واليدين، ويُعتبر خياراً مثالياً لمن يعانين من الترهُّل الخفيف والجفاف وفقدان النضارة، من دون الحاجة إلى تغييرات شكلية في الملامح.

نتائجه تظهر تدريجياً بعد الجلسة الثانية، وتستمر البشرة في التحسُّن على مدى الأسابيع التالية؛ لتبدو أكثر شباباً ومشدودة بلمعان طبيعي.

ما هو الفيلر؟

الفيلر مادة تُحقن تحت الجلد لجعل البشرة ممتلئة



الفيلر (Filler) هو مادة مالئة تُحقن تحت الجلد بهدف تعويض الحجم المفقود، أو إبراز ملامح الوجه مثل: الشفاه والخدين والذقن.

غالبية أنواع الفيلر تحتوي على حمض الهيالورونيك أيضاً، ولكن بتركيز أعلى وكثافة أكبر من البروفايلو؛ مما يسمح له بتعبئة الفراغات وشد البشرة بشكل فوري.

يُستخدم الفيلر لتصحيح الخطوط العميقة، مثل خطوط الابتسامة والتجاعيد حول الفم، كما يمنح الوجه امتلاءً متناغماً يعيد له حيويته.

أما النتائج؛ فهي فورية بعد الحقن، وتدوم نتائجها تبعاً لنوع المادة المستخدَمة وطبيعة البشرة.

ما هو البوتوكس؟

يُستخدم البوتوكس للتخلُّص من تجاعيد الحركة والتعبير



يختلف البوتوكس (Botox) عن البروفايلو والفيلر من حيث التركيبة والآلية. فهو مادة تُشتق من سمّ البوتولينوم، وتعمل على إرخاء العضلات المسؤولة عن تكوين التجاعيد التعبيرية، مثل تلك الموجودة عند الجبين وحول العينين.

يُستخدم البوتوكس للتخلُّص من تجاعيد الحركة والتعبير، ومنع تفاقمها مع الوقت؛ مما يمنح البشرة مظهراً ناعماً ومسترخياً.

تظهر نتائجه خلال 3 إلى 5 أيام بعد الحقن، ويمكن تكرار الجلسات بانتظام للحفاظ على النتيجة.

أيٌّ منها الأفضل: البروفايلو أو الفيلر أوالبوتوكس

الاختيار بين هذه التقنيات يعتمد على حالة البشرة والنتيجة المطلوبة:

إذا كان الهدف ترطيباً عميقاً وتجديداً للنضارة من دون تغيير الملامح؛ فالبروفايلو هو الخيار المثالي.

إذا كنتِ ترغبين في استعادة الامتلاء المفقود أو تحسين شكل الخدين والشفاه؛ فالفيلر يمنحكِ النتيجة المرجوّة فوراً.

أما إذا كنتِ تبحثين عن التخلُّص من التجاعيد التعبيرية حول العينين أو الجبين؛ فالبوتوكس هو الحل الأسرع والأكثر فعالية.

وفي بعض الحالات، قد يوصي الطبيب بمزج أكثر من تقنية للحصول على نتيجة متكاملة وطبيعية؛ حيث يعمل البروفايلو على تحسين جودة البشرة، بينما يقوم الفيلر والبوتوكس بتصحيح الخطوط وتعزيز التناسق.

كم تدوم كلٌّ من هذه التقنيات التجميلية غير الجراحية؟

تتراوح مدة النتائج إجمالاً بين 6 وحتى 12 شهراً

البروفايلو: نتائجه تدوم عادة من 6 إلى 9 أشهر، ويمكن إعادة الجلسة مرتين سنوياً للحفاظ على نضارة البشرة.

الفيلر: يدوم من 6 إلى 12 شهراً بحسب نوع الفيلر والمكان المعالج.

البوتوكس: تأثيره يستمر من 4 إلى 6 أشهر، وبعدها تحتاج العضلات إلى إعادة الحقن للحفاظ على النتيجة.

هل يمكن الخضوع لمزيج البروفايلو والفيلر والبوتوكس في الوقت ذاته؟

في السنوات الأخيرة، أصبح الدمج بين تقنيات البروفايلو والفيلر والبوتوكس من أكثر الأساليب رواجاً في عيادات التجميل؛ إذ يمنح نتائج متكاملة وطبيعية في الوقت نفسه.

فالبروفايلو يعمل على تحسين جودة الجلد وترطيبه بعمق؛ ليمنح البشرة قاعدة ناعمة ومشرقة. أما الفيلر؛ فيُستخدم بعده لتصحيح الفراغات والخطوط العميقة وإعادة التوازن لتقاسيم الوجه. ويأتي دور البوتوكس في المرحلة الأخيرة؛ لتخفيف التجاعيد التعبيرية، ومنح ملامح الوجه مظهراً أكثر استرخاءً وراحة.

هذا التآزر بين التقنيات الثلاث يحقق ما يُعرف بتأثير الـ"Natural Lift"؛ أيْ شدّ طبيعي للبشرة من دون أيّ تغيير في الملامح.

نصيحة ضرورية جداً: استشيري الطبيب المختص

كلٌّ من البروفايلو والفيلر والبوتوكس، يقدّم حلاً جمالياً مختلفاً. والمفتاح الأساسي هو استشارة طبيب مختص لتحديد الأنسب لبشرتكِ بحسب السن واحتياجات البشرة. ومع الاستخدام الصحيح، يمكنكِ الحفاظ على إشراقة طبيعية وشباب دائم من دون مبالغة أو تغيّر في ملامحك.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب مختص.

المصادر: coppergateclinic و drmohanclinic