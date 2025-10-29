دعمًا لشهر أكتوبر الوردي: لمسة مكياج وردية تعكس الأنوثة والقوة بأفضل المستحضرات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 12:58 مساءً - شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، وهو فرصة لتذكير أنفسنا بأهمية الاهتمام بالصحة والدعم المتبادل. من أجمل الطرق للاحتفاء بهذا الشهر الرمزي، اعتماد مكياج بلمسات وردية ناعمة تبرز جمالك وأنوثتك، وفي الوقت نفسه تعبّر عن دعمك لهذه الرسالة المهمة والمؤثرة.

إليك أبرز الخطوات والمستحضرات التي ستساعدك على تطبيق مكياج وردي أنيق، متألق، ومثالي لكل يوم أو مناسبة خاصة:

محدد شفاه Lip Contour Lip Stain for 12-Hour Wear من هدى بيوتي Huda Beauty

محدد شفاه Lip Contour Lip Stain for 12-Hour Wear من هدى بيوتي Huda Beauty



مرطب الشفاه الثنائي طويل الأمد من هُدى بيوتي Huda Beauty يجمع بين ملمع الشفاه وقلم تحديد الشفاه في منتج واحد عملي وسهل الاستخدام. يمنحك لونًا ثابتًا يدوم حتى 12 ساعة دون أن يلطخ، ويقاوم التعرق وكل العناصر التي يمكن أن تتسبب في سيلانه.

أحمر خدود Major Headlines Double-Take Crème & Powder Blush Duo من باتريك تا Patrick Ta

أحمر خدود Major Headlines Double-Take Crème & Powder Blush Duo من باتريك تا Patrick Ta



مجموعة باتريك تا Patrick Ta المزدوجة من أحمر الخدود بالكريم والبودرة أصبحت حديث العالم الرقمي، حيث تجمع بين تركيبة طويلة الثبات ولون جريء يندمج بسلاسة مع البشرة ليمنحك إشراقة طبيعية ومتوهجة. بفضل الدمج بين كريم وبودرة، يمكنك التحكم باللون بسهولة والحصول على مظهر وردي طبيعي أو جريء حسب الرغبة.

ملمع للشفاه Gloss Bomb Universal Lip Luminizer من فنتي بيوتي باي ريهانا Fenty Beauty By Rihanna

ملمع للشفاه Gloss Bomb Universal Lip Luminizer من فنتي بيوتي باي ريهانا Fenty Beauty By Rihanna



إن ملمع الشفاه الفائق هذا من فنتي بيوتي Fenty Beauty يضفي على شفتيك لمسة نهائية ساحرة وبريق لا يقاوم. ليس مجرد لمّاع، بل تجربة فاخرة تشعرك بالراحة أثناء التطبيق، مع بريق يعكس الضوء بطريقة متألقة ويزيد من جاذبية مكياجك الوردي.

لوحة ظلال عيون Soft Glam Eyeshadow Palette من أناستازيا بيفرلي هيلز Anastasia Beverly Hills

لوحة ظلال عيون Soft Glam Eyeshadow Palette من أناستازيا بيفرلي هيلز Anastasia Beverly Hills

لوحة الظلال هذه من أناستاسيا بيفرلي هيلز Anastasia Beverly Hills المناسبة لأوقات النهار والليل على حد سواء، تحتوي على 14 لونًا، تشمل درجات مطفية أساسية ولمعان فاخر لإطلالة ناعمة ومغلفة بالأناقة. كل ظل مصمم ليكون عالي التغطية وسهل المزج، مما يسمح لك بابتكار إطلالات ناعمة أو غامرة حسب المناسبة. تأتي اللوحة بتغليف فاخر، مع مرآة كبيرة وفرشاة مزدوجة الاستخدام لتسهيل التطبيق.

أيلاينر Aqua Resist Color Ink 24HR Waterproof Liquid Eyeliner من ميك آب فوريفر Make Up For Ever

آيلاينر Aqua Resist Color Ink 24HR Waterproof Liquid Eyeliner من ميك آب فوريفر Make Up For Ever



قلم الأيلاينر السائل المقاوم للماء من ميك آب فوريفر Make Up For Ever يتميز بلون مكثف وثبات طويل، مع رأس دقيق للغاية يسمح برسم خطوط جريئة وفنية. مجموعة Color Ink تمنحك أقصى درجات الدقة واللون في ضربة واحدة، وهي مقاومة للماء واللطخ والعرق، ومناسبة للعيون الحساسة ولأصحاب العدسات اللاصقة.

خطوات تطبيق المكياج الوردي بهذه المستحضرات

لتحصلي على إطلالة وردية أنثوية ومشرقة تدعم شهر أكتوبر الوردي، اتبعي الخطوات التالية باستخدام المستحضرات المختارة:

تطبيق ظلال العيون

استخدمي Anastasia Beverly Hills Soft Glam Eyeshadow Palette.

ابدئي بتطبيق درجات المطفي matte كأساس على الجفن بالكامل، ثم أضيفي لمسات من الظلال اللامعة على زاوية العين أو منتصف الجفن لإبراز الإطلالة.

امزجي الألوان جيدًا للحصول على مظهر ناعم ومتناغم من النهار إلى المساء.

رسم الأيلاينر بدقة

استخدمي Make Up For Ever Aqua Resist Color Ink 24HR Waterproof Liquid Eyeliner لرسم خط رفيع أو مجنح حسب الرغبة.

هذا القلم المقاوم للماء يضمن ثبات اللون ومقاومته للطخ والعرق، مع الحفاظ على تحديد مثالي للعينين طوال اليوم.

تحديد الشفاه

طبقي Huda Beauty Lip Contour Lip Stain لتحديد الشفاه بدقة ومنحها لونًا ثابتًا يدوم حتى 12 ساعة.

حددي محيط الشفاه بعناية قبل ملء اللون للحصول على شكل مثالي.

إضافة البريق على الشفاه

أضيفي لمسة من Fenty Beauty Gloss Bomb فوق لون الشفاه لإضفاء لمعان جذاب وحجم بصري ممتع.

تطبيق أحمر الخدود الوردي

استخدمي Patrick Ta Major Headlines Double-Take Crème & Powder Blush Duo، ضعي طبقة خفيفة من الكريم على تفاحتي الخدين وادمجيها بالفرشاة المرفقة، ثم أضيفي طبقة البودرة لتعزيز اللون وثباته طوال اليوم.

بهذه الطريقة، ستكتمل إطلالة وردية ناعمة ومتوهجة، تدعم رسالة أكتوبر الوردي وتبرز جمالك الطبيعي.