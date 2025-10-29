ما هو لون أحمر الشفاه الذي يناسب الشعر الداكن؟... النجمات أفضل دليل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 12:58 مساءً - غالباً ما ينعكس لون الشعر على اختيار لون أحمر الشفاه والعكس صحيح تماماً؛ إذ يكمل الواحد منهما الآخر، فهناك ألوان أحمر شفاه تتماهى مع لون الشعر إلى حد بعيد لتعزز من جمال الإطلالة وحضور المرأة في الأوقات المختلفة، من أحمر الشفاه الزهري إلى أحمر الشفاه الأحمر. يمكنك أن تعتمدي مجموعة كبيرة من ألوان أحمر الشفاه التي تناسب الشعر الداكن، وفي هذا الإطار تعد النجمات مصدر إلهام يساعدك في اختيار اللون الأفضل لشفتيك، لتصبحا أكثر امتلاءً وجاذبية من جهة، وتنعكس على لون شعرك إشراقة وجمالاً أو دفئاً وهدوءاً.

انطلاقاً من ذلك، نجيبك في الآتي عن سؤال: ما هو لون أحمر الشفاه الذي يناسب الشعر الداكن؟ وقد اخترنا لك أجمل الألوان بأسلوب النجمات العالميات.

أحمر شفاه مشمشي على طريقة سلمى حايك

تألقت سلمى حايك Salma Hayek في إحدى إطلالاتها بتدرّج مشمشي ناعم يضيء الوجه ويعكس الدفء في لون بشرتها، هذا اللون يمنح الشفاه مظهراً طبيعياً مشرقاً ويكسر حدّة الشعر الأسود، خصوصاً عند مزجه بلمسة غلوس خفيفة تضيف امتلاءً وإشراقاً. هو مثالي للإطلالات النهارية أو الصيفية.

أحمر الشفاه النيود الطبيعي بلمسة لؤلؤية بأسلوب بيلا حديد

بيلا حديد Bella Hadid من أكثر النجمات اللواتي يعتمدن النيود بدرجات متعددة، لكنّها أضافت إليه لمسة لؤلؤية خفيفة جعلته ينسجم تماماً مع لون شعرها البني الداكن وبشرتها الفاتحة. هذا اللون يمنح الشفاه بعداً أنيقاً ناعماً، ويليق بمكياج اللامكياج أو بالمكياج السموكي على حدّ سواء.

أحمر الشفاه النيود البني بأسلوب ديمي لوفاتو

كذلك، اختارت ديمي لوفاتو Demi Lovato في واحدة من إطلالاتها، أحمر شفاه بتدرّج النيود البني مع شعرها الأسود المموج بخصل بنية داكنة، فبدت الإطلالة دافئة ومتجانسة، هذا اللون يبرز الشفاه من دون مبالغة، ويمنح الوجه طابعاً طبيعياً لكنه متقن، جرّبيه مع لمسة كونتور شفاه بلون أغمق بدرجة واحدة لمزيد من التحديد والجاذبية.

أحمر الشفاه الزهري المحدد بالبني على طريقة كيم كارداشيان

كيم كارداشيان Kim Kardashian تعرف تماماً كيف توازن بين النعومة والدراما، وفي واحدة من أجمل إطلالاتها، مزجت بين أحمر شفاه زهري فاتح وخط تحديد بني ناعم، ما منح شفتيها مظهراً ممتلئاً ومحدداً في الوقت نفسه، هذا الخيار مثالي لصاحبات الشعر البني المحمر؛ إذ يعكس دفء اللونين معاً.

أحمر الشفاه البرغندي بأسلوب سيلينا غوميز

سيلينا غوميز Selena Gomez اعتمدت أحمر الشفاه البرغندي الغني الذي يعزز عمق لون شعرها البني الموحد، هذا التدرج الجريء يمنح الشفاه لمسة درامية فاخرة تناسب السهرات والإطلالات المسائية، السر في تطبيقه يكمن في ترك العيون ناعمة وبسيطة، ليتصدّر اللون المشهد.

أحمر الشفاه الخوخي اللامع من وحي هايلي بيبر

هايلي بيبر Hailey Bieber اختارت الخوخي اللامع بدرجة ناعمة أضفت على وجهها حيوية وإشراقة طبيعية، وبدت مثالية مع شعرها البني الشوكولاتة، هذا اللون يناسب الفتيات اللواتي يبحثن عن مكياج بسيط ومشرق في الوقت نفسه، ويمنح الشفاه مظهراً ممتلئاً بلمعة خفيفة تلتقط الضوء.

أحمر الشفاه الأحمر المات بأسلوب كيندال جينر

إطلالة كيندال جينر Kendall Jenner الكلاسيكية بالشعر الأسود الطبيعي وأحمر الشفاه الأحمر المات لا يمكن أن تخطئ، اللون الأحمر هنا يجسّد الثقة والأنوثة ويمنح الشعر الداكن تبايناً ساحراً، هو خيار كلاسيكي لا يخضع للموضة، يناسب جميع المواسم ويضفي حضوراً قوياً من أول نظرة.

أحمر الشفاه البني الفاتح بأسلوب بريانكا شوبرا

أما بريانكا شوبرا Priyanka Chopra فاختارت تدرجاً بنياً فاتحاً بلمسة دافئة، ينسجم تماماً مع شعرها البني الداكن جداً وبشرتها السمراء، هذا اللون يعكس الهدوء والرقي، ويُعدّ من أجمل الخيارات اليومية التي تمنحك مظهراً متوازناً بين الطبيعية والفخامة.

نصائح لاختيار لون أحمر الشفاه المناسب للشعر الداكن