أنواع الشعر الكيرلي للبنات وأجمل الإطلالات المناسبة لكلّ نوع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 11:11 صباحاً - في عالم الجمال، لا يوجد شيء يضاهي سحر الشعر الكيرلي الذي يعكس الحيوية والأنوثة والتميُّز. عزيزتي، إن شعركِ الكيرلي ليس مجرد نوع من أنواع الشعر؛ بل هو هوية جمالية فريدة تروي حكايتك الخاصة، وتمنحكِ حضوراً آسراً أينما ذهبتِ.

كثيرٌ من الفتيات يظنن أن الكيرلي نوع واحد فقط، لكن في الحقيقة هناك العديد من الأنواع والأنماط المختلفة، التي تختلف في: شكل التموّجات، حجم الخُصل، وكثافة الشعر. وكلّ نوع منها يحتاج إلى روتين عناية خاص؛ ليظهر جماله الطبيعي بأبهى صورة.

معرفة نوع شعرك الكيرلي هي الخطوة الأولى لاختيار المستحضرات المناسبة، وطرق التصفيف الصحيحة التي تحافظ على: لمعانه، مرونته، وحيويته.

في السطور التالية، سنأخذكِ في جولة مفصّلة لاكتشاف أنواع الشعر الكيرلي للبنات؛ لتتعرّفي إلى خصائص كلّ نوع، وما يناسبه من طرق عناية وتصفيف:

الشعر المموّج

الشعر المموّج يجمع بين الانسيابية واللمسة الطبيعية- الصورة من Freepik

إذا كان شعركِ يلتف بشكل خفيف على شكل تموّجات ناعمة تشبه الأمواج؛ فأنتِ تملكين نوع الشعر المموّج. هذا النوع يجمع بين الانسيابية واللمسة الطبيعية.

الخصائص : خُصل ملساء عند الجذور مع تموّجات خفيفة من منتصف الطول حتى الأطراف.

: خُصل ملساء عند الجذور مع تموّجات خفيفة من منتصف الطول حتى الأطراف. العناية : استخدام منتجات خفيفة غير دهنية مثل: سيروم الشعر أو كريمات التموّج، والابتعاد عن التمشيط الجاف.

: استخدام منتجات خفيفة غير دهنية مثل: سيروم الشعر أو كريمات التموّج، والابتعاد عن التمشيط الجاف. نصيحة: استخدمي أصابعكِ أو مشطاً واسع الأسنان على الشعر الرطب؛ للحفاظ على شكل التموُّج.

تسريحات مناسبة للشعر المموّج:

تسريحة نصف الرفعة مع شعر مموّج منسدل- الصورة من Freepik

ذيل الحصان المنخفض مع خُصل منسدلة على الجانبين. الضفيرة الجانبية الفضفاضة لمظهر أنثوي ناعم. تسريحة نصف الرفعة مع ترك الأمواج منسدلة بحرية. أكسسوار ناعم أو توكة صغيرة لإبراز شكل التموُّج.

الكيرلي الكلاسيكي

الشعر الكيرلي الكلاسيكي بتموّجات واضحة- الصورة من Freepik

هذا هو الشكل الأشهر للشعر الكيرلي، بتموّجات واضحة ودوائر مرنة تمنحه مظهراً مفعماً بالحيوية.

الخصائص : تجعيدات متوسطة إلى ضيّقة، ملمس ناعم إلى متوسط، مع قابلية للنفشة.

: تجعيدات متوسطة إلى ضيّقة، ملمس ناعم إلى متوسط، مع قابلية للنفشة. العناية : ترطيب عميق منتظم باستخدام كريمات غنية وبلسم مغذٍّ.

: ترطيب عميق منتظم باستخدام كريمات غنية وبلسم مغذٍّ. نصيحة: استخدمي طريقة الضغط أثناء التجفيف لتثبيت التموّجات.

تسريحات مناسبة للكيرلي الكلاسيكي:

تسريحة ذيل الحصان الكيرلي العالي لمظهر جذاب- الصورة من Freepik

تسريحة البف أو رفع الغرة للأعلى لإبراز حجم الشعر. نصف الرفعة مع ربطات صغيرة أو تِوك مزيّنة. ذيل الحصان العالي الكيرلي لمظهر أنيق وجذاب. لفات جانبية بسيطة مع ترك باقي الشعر حراً.

الكيرلي الملفوف أو الضيّق

الشعر الكيرلي الملفوف- خُصل ضيّقة جداً- الصورة من Freepik

أكثر أنواع الشعر الكيرلي تميّزاً، بخصل صغيرة وملفوفة بإحكام، تمنحه كثافة رائعة.

الخصائص : خُصل ضيّقة جداً، ملمس جاف أكثر من غيره، وقد يكون هشاً إذا لم يرطّب جيداً.

: خُصل ضيّقة جداً، ملمس جاف أكثر من غيره، وقد يكون هشاً إذا لم يرطّب جيداً. العناية : ترطيب مكثّف ومستمر باستخدام زيوت طبيعية وكريمات غنية.

: ترطيب مكثّف ومستمر باستخدام زيوت طبيعية وكريمات غنية. نصيحة: قللي من استخدام الحرارة، واعتمدي على طرق تصفيف طبيعية.

تسريحات مناسبة للكيرلي الملفوف:

تسريحة شعر كيرلي مع جدائل ناعمة مزينة بأكسسوارات بسيطة- الصورة من Freepik

تسريحة الأفرو الطبيعي لإبراز الحجم الحقيقي للشعر. الكعكة العالية الملفوفة لمظهر ملكي أنيق. الضفائر الصغيرة للحفاظ على ترطيب الشعر. جدائل ناعمة مزينة بأكسسوارات بسيطة.

الكيرلي المختلط

الشعر الكيرلي المختلط بتموّجات مختلفة في الرأس- الصورة من Freepik

يمتلك هذا النوع خليطاً من تموّجات مختلفة في الرأس الواحد؛ مما يجعله فريداً ومتعدد الأساليب.

الخصائص: تبايُن في شكل الخُصل من منطقة لأخرى.

العناية: استخدام منتجات مختلفة حسب حاجة كلّ منطقة في الشعر.

نصيحة: تقسيم الشعر أثناء التصفيف يمنحكِ مظهراً متناغماً ومتوازنا.

تسريحات مناسبة للكيرلي المختلط:

تسريحة جدائل جانبية مع ترك باقي الشعر كيرلي حر- الصورة من Freepik

تسريحات بطبقات لإبراز التموّجات المتنوّعة. نصف الرفعة مع تِوك جانبية لإضفاء لمسة أنيقة. الجدائل الجانبية مع ترك باقي الشعر حراً. تسريحات مرنة تجمع بين المموّج والكيرلي في إطلالة واحدة.

نصائح عامة لتصفيف الشعر الكيرلي