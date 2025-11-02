أفضل كريمات الأساس لتغطية مثالية لبشرتك في خريف 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 11:11 صباحاً - تتسابق علامات التجميل العالمية على تقديم مستحضرات أساس حديثة تجمع بين الجمال والعناية بالبشرة، بتقنيات متطورة وتركيبات ذكية تمنح البشرة إشراقة طبيعية وتغطية تدوم طوال اليوم.

في خريف 2025، تبحث الكثير من النساء عن كريم أساس يوفر ترطيباً عميقاً، تغطية تدوم طوال اليوم، ومظهراً طبيعياً دون تكتل أو لمعان زائد، فسواء كنتِ تفضلين اللمسة المخملية أو الإشراقة الخفيفة، جمعنا لكِ في هذا الدليل أفضل كريمات الأساس التي صُممت خصيصاً لتناسب أجواء الخريف وتمنحك إطلالة متألقة في كل يوم.

كريم أساس Born This Way Undetectable Medium-To-Full Coverage من توفيسد Too Faced

كريم أساس Born This Way Undetectable Medium-To-Full Coverage من توفيسد Too Faced



كريم أساس Born This Way Undetectable Medium-To-Full Coverage من توفيسد Too Faced يقدّم تجربة فريدة تمزج بين الراحة والفعالية، حيث يمنح البشرة تغطية متوسطة إلى كاملة، مع لمسة نهائية طبيعية تماماً يصعب اكتشافها، حتى وكأنك لم تضعي أي مكياج.

تركيبته خفيفة ومرطّبة، تدوم حتى 24 ساعة دون أن تتأثر بالتعرّق أو الرطوبة أو انتقال اللون، الفاونديشن مقاوم للماء وللخطوط والتجاعيد، كما يساعد في تقليل مظهر المسام وتحسين لون البشرة مع الاستخدام المستمر، خالٍ من الخطوط والبقع، ولا يتكتل على البشرة، ليمنحك مظهراً نقياً ومضيئاً طوال اليوم.

كريم أساس Futurist Skin Tint Serum Foundation with Botanical Oil Infusion SPF20 من إستي لودر Estée Lauder

كريم أساس Futurist Skin Tint Serum Foundation with Botanical Oil Infusion SPF20 من إستي لودر Estée Lauder



كريم أساس Futurist Skin Tint Serum Foundation with Botanical Oil Infusion SPF20 من إستي لودر Estée Lauder يجمع بين فوائد السيروم وخواص كريم الأساس، ليمنحك تغطية خفيفة ومظهراً صحياً مشرقاً بلمسة واحدة، يحتوي على تركيبة نباتية مغذية غنية بزيوت طبيعية مثل زيت بذور الميدوفوم، زيت الورد وزيت الكالنديولا، مما يساعد في ترطيب البشرة وتقويتها مع كل استخدام.

يتميّز بقدرته على مقاومة التعرق والرطوبة، كما يدوم حتى 8 ساعات دون أن يتكتل أو يتغيّر لونه، يحتوي على عامل حماية SPF 20 ليحمي البشرة من أضرار الشمس، ويعمل على تنعيم الملمس وتوحيد اللون بشكل فوري، ليمنحك إشراقة طبيعية تدوم طوال اليوم.

كريم أساس All Hours Glow Foundation من إيف سان لوران YSL Beauté

كريم أساس All Hours Glow Foundation من إيف سان لوران YSL Beauté



من إيف سان لوران YSL Beauté، يأتي كريم أساس All Hours Glow ليقدّم تغطية كاملة تدوم حتى 24 ساعة، مع إحساس خفيف على البشرة كما لو كانت طبيعية تماماً، تركيبته الجديدة تمنحك شعوراً فائق النعومة والانسجام، لتندمج مع البشرة بسلاسة وتمنحك إطلالة خالية من العيوب.

يحتوي على مكونات فعالة للعناية بالبشرة مثل حمض الهيالورونيك، النياسيناميد، وزهور الياسمين، ما يجعله ليس مجرد فاونديشن، بل علاجٌ يوميٌّ يحسّن ملمس البشرة ونضارتها بمرور الوقت، بعد 28 يوماً فقط، تُظهر الدراسات أن البشرة تصبح أكثر إشراقاً وامتلاءً ونعومة.

كريم أساس Eaze Drop’Lit All-Over Glow Enhancer من فنتي بيوتي Fenty Beauty

كريم أساس Eaze Drop’Lit All-Over Glow Enhancer من فنتي بيوتي Fenty Beauty



ابتكرت فنتي بيوتي Fenty Beauty منتجاً هجيناً بين المكياج والعناية بالبشرة، Eaze Drop’Lit هو معزز إشراقة يمنح البشرة توهّجاً فورياً بتركيبة مليئة بمكونات مغذية، تعمل على ترطيب البشرة، تقليل مظهر المسام، وتفتيح البشرة تدريجياً.

يمكن استخدامه بمفرده للحصول على إشراقة طبيعية، أو مزجه مع كريم الأساس لإضفاء بُعد إضافي من اللمعان الصحي، منتج عملي، يضفي لمسة ضوء ناعمة، ويُشعرك بثقة وجمال دون مجهود.

كريم أساس Backstage Face & Body Foundation من ديور بيوتي Dior Beauty

كريم أساس Backstage Face & Body Foundation من ديور بيوتي Dior Beauty



كريم أساس Backstage Face & Body Foundation من ديور بيوتي Dior Beauty هو الخيار الأول لعارضات الأزياء على منصات عروض ديور Dior، ويُعرف بتركيبته خفيفة الوزن التي تمنح البشرة تغطية قابلة للتخصيص، من لمسة طبيعية خفيفة إلى تغطية مثالية عالية.

يتميّز بملمسه الخفيف الذي يندمج مع البشرة بشكل غير مرئي، كما أنه مقاوم للماء والحرارة والرطوبة، مما يجعله مناسباً للظروف القاسية. تركيبته مكوّنة من 94% مكونات طبيعية المصدر، منها السكوالين النباتي وحمض الهيالورونيك، وتساعد على ترطيب البشرة طوال اليوم دون انسداد المسام، منتج مثالي للحصول على بشرة موحّدة ومضيئة دون أي ثقل.