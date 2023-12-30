برامج مبتكرة تدعم جودة الحياة لـ75 ألف أسرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - متضمنة برامج مبتكرة لتحسين جودة الحياة لـ 75 ألف أسرة، أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية خطتها التنفيذية للعام 2024م التي تعكس التزامها الدائم بالإبداع والابتكار في تقديم البرامج والخدمات التنموية التي تسهم في تحسين جودة حياة الأسر وتحقق لها الرفاهية والاستقرار.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي أن جمعية المودة تستهدف من خلال العام 2024 إلى صناعة أثر أعمق في حياة 75 ألف أسرة عبر برامج متنوعة تستهدف دعم الأسر وبناء مهاراتها وتعزيز دورها في الكبير في المجتمع، حيث تركز الخطة على مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تسهم في بناء القيم الأسرية وتقديم الدعم النفسي والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، إلى جانب توفير الدعم النفسي لأفراد الأسرة على مستوى المملكة.

وأشار إلى أن المودة تستهدف في العام 2024م تقديم 110 آلاف خدمة، وذلك من خلال خطة تنفيذية تتكون من 4 محافظ رئيسة و16 مبادرة استراتيجية و64 مشروعا، كما أن أبرز توقعات الأثر للخطة انخفاض إعادة فتح البلاغات بنسبة 80% ورفع الحالة النفسية والاجتماعية للأطفال، ورفع نسبة المهارات الأسرية إلى 75% وزيادة الوعي بأهمية القيم الأخلاقية بنسبة 90%، كما تستهدف الجمعية المساهمة في انخفاض القضايا الأسرية الواردة للمحاكم بنسبة 20%.

وأفاد السمنودي بأن خطة العام 2024 تسعى لتحسين جودة حياة الأسرة من خلال توفير مبادرات وبرامج ومشاريع توائم احتياجات كل من المرأة والرجل والطفل والشباب وكبار السن والمختصين لتعميق الأثر في كل من الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي؛ لتكون المودة نموذجا ملهما في بناء حلول أسرية مستدامة ومؤثرة في المجتمع.

وبين أن محفظة صناعة الأثر تتضمن 4 مبادرات رئيسة، مركز مكرمة لتمكين المرأة ومراكز حماية الأسرة، ومنصة العائلة للعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية عبر تدريب أكثر من 19 ألف متدرب ومتدربة ورفع نسبة المهارات التربوية إلى 75% لدى المستفيدين من المنصة حول المملكة، كما تضم المحفظة مركز المودة للإرشاد الأسري وفض النزاعات، كما أنه تم استحداث محفظة مستقلة لتسليط الضوء على الإنتاج الإعلامي والتوعوي عبر مركز إدراك للإنتاج الإعلامي التوعوي، والذي يستهدف إنتاج محتوى قيمي فريد من نوعه باللغتين العربية والإنجليزية.

4 مبادرات رئيسة:

مركز مكرمة لتمكين المرأة ومراكز حماية الأسرة.

منصة العائلة لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية عبر: