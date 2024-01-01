السعودية | بداية من الأربعاء المقبل.. انطلاق رحلتَيْن يومياً لنقل المعتمرين الإيرانيين إلى السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تنظّم الخطوط الجوية الإيرانية، بداية من الأسبوع الجاري، رحلتين يومياً لنقل المعتمرين الإيرانيين من 10 مطارات إلى المملكة العربية السعودية، وفقاً لتقارير إيرانية.

من المقرر أن يبدأ نقل المعتمرين الإيرانيين بداية من يوم الأربعاء المقبل من مطار طهران الدولي، تليها رحلات إضافية من مطارات مشهد وشيراز وأصفهان وزهدان وبندر عباس ومدن أخرى .