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السعودية | بداية من الأربعاء المقبل.. انطلاق رحلتَيْن يومياً لنقل المعتمرين الإيرانيين إلى السعودية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تنظّم الخطوط الجوية الإيرانية، بداية من الأسبوع الجاري، رحلتين يومياً لنقل المعتمرين الإيرانيين من 10 مطارات إلى المملكة العربية السعودية، وفقاً لتقارير إيرانية.

من المقرر أن يبدأ نقل المعتمرين الإيرانيين بداية من يوم الأربعاء المقبل من مطار طهران الدولي، تليها رحلات إضافية من مطارات مشهد وشيراز وأصفهان وزهدان وبندر عباس ومدن أخرى .

ومن المتوقع أن يؤدي نحو 64 ألف إيراني العمرة قبل بداية شهر رمضان المبارك، وفقًا لمنظمة الحج والزيارة الإيرانية .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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