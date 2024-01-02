تراند اليوم : تركي آل الشيخ يرد على اتهامه بالتسبب في هبوط الأهلي للدرجة الثانية.. ويعلق: النفيعي لم يسمع كلامي وندم

صحيفة الخليج 365: رد المستشار تركي آل الشيخ، على الاتهامات التي طالته بخصوص هبوط النادي الأهلي للدرجة الثانية وعلاقته بذلك.

النادي الأهلي

وقال "آل الشيخ" خلال مقابلته مع الإعلامي عمار تقي: "الأهلي هبط للدرجة الثانية وهذا شيء يحزني، هبط بعدما تركت الرياضة بـ 4 أو 5 سنوات، واتهموني أني حاربت الأهلي حتى يهبط".

وعن سبب هذه الاتهامات، أوضح المستشار تركي آل الشيخ: السبب إني صورت مرتين مع رئيس النادي الأهلي السابق ماجد النفيعي، وهو صديق عزيز، وكان بيني وبينه شغل في هيئة الترفيه وعنده شركة سياحة موقعة مع هيئة الترفيه ومعارض تتعامل مع الهيئة، وتحدث اتفاقيات وتصوير".

ولفت إلى أنه بسبب ذلك تعرض لاتهامات بأنه يتدخل في شؤون الأهلي، وأضاف: "هبوط النادي شيء أحزنني، لأني من ضمن محبيه، وأشوفه من أكثر الأندية التي جماهيرها تتسم بالوفاء مهما كانت الظروف".

عدم التدخل في الرياضة

وأشار "آل الشيخ" إلى أن ماجد النفيعي، أراد أن يرجع ولجأ إليه لأخذ رأيه، وكان رده أنه لم يعد له دخل في الرياضة.

وتابع المستشار حديثه قائلا :" ماجد النفيعي لجأ لي لأخذ رأيي الشخصي، وقلت له لا ترجع، نجاحك كان محدود المرة الأولى ولكن لم يسمع كلامي ورجع وندم".

وأكمل : بيذكر التاريخ لمئة سنة أن النادي الأهلي هبط في وقت ماجد النفيعي.

العويس وتابع: "لو أنا أكره الأهلي لم أكن أنهي موضوع العويس وحليته، لأنه كان فيه عقوبة هبوط على الأهلي".

وأردف أن الأهلي كان يواجه مشكلة مع نظيره نادي الشباب على موضوع اللاعب العويس، وقال "تدخلت وحليت الموضوع وديًا".