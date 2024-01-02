شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الزوجة الأجنبية للمواطن السعودي.. ومتى تحصل على الجنسية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

حقوق الزوجة الأجنبية للمواطن السعودي ومتى تحصل على الجنسية التي تمنحها المملكة العربية السعودية لكل سيدة أجنبية متزوجة من مواطن سعودي، حيث تحصل زوجة المواطن السعودي الأجنبية على عدد من الامتيازات والحقوق الخاصة التي تجعلها كالمواطنات السعوديات، وفيما يأتي نتعرف عبر على أبرز تلك الحقوق وشروط تقديم طلبات التجنيس لزوجة المواطن السعودي الأجنبية وطريقة تقديمها.

حقوق زوجة المواطن السعودي الاجنبية

إن زوجة المواطن السعودي الأجنبية لها عدد من الحقوق التي تكفلها لها الحكومة السعودية، وذلك نظرًا لكون المملكة من أبرز الدول التي تهتم بشأن المرأة بشكل عام، وتعمل على إعطائها كافة حقوقها، وجاءت حقوق زوجة السعودي ما يأتي

تمنح زوجة المواطن السعودية إقامة دائمة في المملكة بدون كفيل.

تعفى زوجة المواطن السعودي من سداد رسوم الإقامة.

تحسب زوجة المواطن السعودي الأجنبية ضمن نسبة السعودة في القطاع الخاص.

تعطى أمهات الأبناء السعوديين نفس مميزات وحقوق المواطنات السعوديات دون تفرقة.

تحصل زوجة المواطن السعودي على العلاج المجاني من المستشفيات السعودية.

تعامل مثل المواطنات، وليس كالنساء المقيمات أو الوافدات.



شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي

يمكن حصول زوجة المواطن السعودية الأجنبية على الجنسية السعودية بمجرد استيفائها عدداً من الشروط التي حددتها الحكومة السعودية، وجاءت تلك الشروط كما يلي:

قضاء 10 سنوات زواج كاملة مع الزوج السعودي.

أن تكون السيدة على ذمة الزوج السعودي عن تقديم طلب الحصول على الجنسية.

يجب أن تمتلك 17 نقطة من نقاط التجنيس.

التخلي عن الجنسية التي تمتلكها للحصول على الجنسية السعودية.

التأكد من صحة عقد الزواج بالسعودي.

ألا يكون على الزوجة أحكام قضائية، وتتسم بحسن السيرة والسلوك.

نظام نقاط التجنيس زوجة المواطن السعودي

نظام نقاط تجنيس زوجة المواطن هو نظام يسمح بمنح جنسية السعودية للزواجات الأجانب والمتزوجات من مواطنين سعوديين، حيث أعلن مجلس الوزراء السعودي عن نظام التجنيس بالتفصيل، ومن ضمن الشروط التي يجب استيفاؤها للزوجات من السعوديين عدد 17 نقطة على الأقل من نقاط التجنيس، فلكل بند من بنود تلك النقاط يكافئ عدد معين من النقاط، وفي حالة تخطيها عدد 17 نقطة مع استيفاء الشروط الأخرى السابق ذكرها، فستُمْنَح الزوجة الجنسية العربية السعودية.

نقاط تجنيس زوجة السعودي

فيما يأتي كافة بنود نقاط تجنيس زوجة المواطن السعودي، حيث إن تحقق البند يعني احتساب نقاطه على نحو إيجابي في صالح الأجنبية:

الحصول على درجة الدكتوراه في أي تخصص يعادل 10 نقاط.

الحصول على درجة الدكتوراه في الهندسة يعادل 13 نقطة.

حصول الزوجة على البكالوريوس أو الليسانس يعادل 5 نقط.

الإقامة داخل السعودي أكثر من 10 سنوات تعادل 10 نقاط.

في حالة وجود أخين سعوديين تُحْتَسَب نقطة واحدة، وعند زيادة عدد الإخوة السعوديين تزداد عدد النقاط.

عند وجود أقارب سعوديين يمنح الشخص عدد نقاط تختلف حسب صلة القرابة:

إن كانت الأم سعودية يحصل على نقطتين.

إن كان الأب سعوديًا يحصل على 3 نقاط.

إذا كان له إخوة سعوديون اثنان فقط يحصل على نقطة واحدة.

إن كان له إخوة سعوديون أكثر من اثنين يحصل على نقطتين.

إن كانت الزوجة ووالدها سعوديين يحصل على نقطة.

إذا كانت الأم ووالدها سعوديين يحصل على 3 نقاط.

نموذج تجنيس زوجة المواطن السعودي

إن طلب التجنيس السعودي هو يعتبر نموذجاً معتمداً عن طريق وزارة الداخلية التابعة للمملكة العربية السعودية لكل من يريد التقدم بطلب التجنس، ويتطلب النموذج توفر المعلومات الآتية:

الاسم الرباعي.

تاريخ الميلاد ومحل الميلاد كما هو مكتوب على البطاقة الشخصية.

وثيقة الميلاد أو الزواج أو الوفاة أو الطلاق.

محل الإصدار وتاريخ الإصدار.

الديانة.

المهنة، الجنس، الحالة الاجتماعية والمؤهل الدراسي.

اسم الأم، جنسية الأم.

قراءة الشروط والموافقة.

اسم الزوج أو الوالدة، الجنسية ورقمها.

عنوان السكن، المنطقة، المحافظة، رقم القطعة، الحي، نوع المبنى، اسم المبنى.

رقم القسيمة، الشقة، الدور، الهاتف.

وإلى هنا نكون قد تعرفنا علىحقوق الزوجة الأجنبية للمواطن السعودي.. ومتى تحصل على الجنسية؟ بالتفصيل، والبيانات المطلوبة لتقديم نموذج التجنيس.