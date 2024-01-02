شكرا لمتابعة خبر عن قصة فتاة حاولت الانتحار بعد استغناء متبنيها عنها..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الناشطة والمؤثرة الاجتماعية كريمان الغامدي ، تفاصيل محاولة إحدى الفتيات للانتحار بعدما استغنى عنها متبنيها .

وكانت الغامدي ظهرت مؤخراً خلال مقطع فيديو ، طالبت فيه بضرورة إيجاد نظام لمعاقبة الأسر التي تكفل طفل ثم تعيده مرة أخرى إلى الدار .

وقالت الغامدي خلال مداخلتها مع قناة «روتانا خليجية» ، “كلمتني فتاة عمرها 21 عاماً ، وقالتلي ماما كريمان أنا راجعة الدار ، لأن الأسرة المتكفلة بي رُزقت بأحفاد وأنا بكون مصاريف زيادة عليهم” .

وأضافت أن الفتاة تعرضت لصدمة نفسية حادة وحاولت الانتحار ، وأردفت “قولتلها روحي الدار وهنسويك غرفة مستقلة وتكملي دراستك وتشتغلي وهاجي أزورك” .

كما لفتت إلى ردود الفعل على مقطعها بمعاقبة الأسر التي تعيد الأطفال المتبناه كانت مشجعة ومؤيدة لذلك .