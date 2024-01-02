السعودية | تسارع وتيرة الأعمال الإنشائية في مشروع مطار البحر الأحمر الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استعرضت لقطات مدى تسارع وتيرة الأعمال الإنشائية وظهور معالم مشروع مطار البحر الأحمر الدولي في ‎وجهة البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يخدم هذا المشروع ما يقارب من مليون مسافر سنويًا، ويعتبر أحد أكثر المطارات تقدمًا في العالم بتقنيات مصممة خصيصًا لتعزيز تجربة المسافرين وزوار الوجهة.

كما يمثل “مطار البحر الأحمر الدولي” أيقونة العلامة التجارية من حيث التصميم المعماري، إذ استلهم تشكيل هويته من عين الطائر للجزء الخارجي من المطار، ويعبر عن الإبداع والحداثة والرقي للعلامة التجارية بطريقة معاصرة ومميزة.