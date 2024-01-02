تركي آل الشيخ يروي جانبا من طفولته ويكشف سبب ضرب والدته له في بيت خواله

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن تفاصيل مرحلة الطفولة التي مر بها، وكيف أثرت في شخصيته.

ولد آل الشيخ في 4 أغسطس 1981، ونشأ في أسرة متوسطة، وكان والده موظفًا في رعاية الشباب، ووالدته معلمة.

عاش آل الشيخ طفولته في بيت جده بالرياض، وكان قريبًا جدًا من جدته وجديه، الذين أثروا في شخصيته كثيرًا.

كان آل الشيخ منذ صغره يتسم بصفات العند والجرأة والمغامرة، وكان والده شديدًا معه، أما والدته فكانت حنونة وطيب القلب.

تذكر آل الشيخ موقفًا حدث معه عندما كان في التاسعة أو العاشرة من عمره، حيث كان مع والديه في زيارة لبيت أقاربهم، وعندما قرر والديه المغادرة بدونه، ركب آل الشيخ دراجته الهوائية وتبعهما لمسافة 30 أو 40 كيلومترًا.

بحث والديه عنه في كل مكان، ولم يجداه، وعندما وجداه في الصباح الباكر، ضربته والدته خوفًا عليه.

أدرك آل الشيخ أن والده كان سيعاقبه بشدة، فذهب إلى جدته وأخبرها بما حدث، وتدخلت جدته لدى والده، وطلبت منه عدم معاقبة آل الشيخ.

قال آل الشيخ عن ذلك الموقف: “عرفت وقتها أني عديت الخطوط الحمراء مع والدي، وكنت أعرف نقطة ضعفه وهي جدتي، وحكيت لها لأني كنت المدلل عندها”.

وأضاف: “عرفت أنهم حلفوا على والدي أن لا يعاقبني، فعدت إلى بيتي، ووجدت والدي غاضبًا، لكنه لم يعاقبني”.

وختم آل الشيخ حديثه عن طفولته، قائلًا: “أعتقد أن طفولتي كانت جيدة، وأثرت في شخصيتي كثيرًا، وتعلمت منها الكثير”.

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