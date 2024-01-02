شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبد الرحمن تطلق دبلوم المسؤولية الاجتماعية وتعلن فترة التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر"، برنامج الدبلوم المُشارك في المسؤولية الاجتماعية تحت حملة "أُفق" الإلكترونية بنسختها السابعة، وأوضحت الجامعة أن فترة التقديم للبرنامج تبدأ من 4 - 11 يناير الجاري.

من جهتها أكدت رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر"، صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، أن تفعيل مثل هذه البرامج يساعد في تحقيق وإيصال الأهداف الاستراتيجية التي تلبي احتياجات المجتمع، خصوصاً في البرامج الاجتماعية.

وأضافت أن هذا الدبلوم سيساهم في الإثراء المعرفي وسد الاحتياج المهني لمتخصصي المسؤولية الاجتماعية، لاسيما في القطاع الخاص.

تمكين الطلاب

وأشارت إلى أن البرنامج يأتي ضمن مبدأ تعزيز وتمكين المسؤولية الاجتماعية للطلاب والطالبات، والتي ستحقق بدورها مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية المستدامة.

وثمنت اهتمام جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في تفعيل مثل هذه البرامج الغنية، والتي ستساهم بإذن الله في إيضاح المنهج العلمي الدقيق الذي يلامس واقع المسؤولية الاجتماعية.

تعاون مثمر ومبادرات متنوعة

من جهته أكد رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، الدكتور عبد الله الربيش، أن هذا التعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر"، أسهم في إطلاق برنامج الدبلوم المُشارك في المسؤولية الاجتماعية في كلية الآداب، بالإضافة عن الإعلان عن عدد من الدبلومات في كلية الآداب والتطبيقية.

وأضاف الربيش أن الجامعة تقدر وتثمن التوجيهات السديدة من سمو رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، في استحداث دبلوم مهني وفق معايير عالمية متخصص بالمسؤولية الاجتماعية.

مواكبة متطلبات سوق العمل

وأشار إلى أن هذه البرامج تهدف إلى مواكبة المتطلبات المتجددة في سوق العمل، ورفع الكفاءة العلمية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها في تخصصات نوعية تؤهلهم ليكونوا بنية أساسية في نهضة المجتمع وتقدمه.

وذكر أن الجامعة تسعى إلى تقديم أفضل البرامج التعليمية والتدريبية التي تلبي احتياجات المجتمع وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.