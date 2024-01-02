إغلاق 316 منشأة صحية وتجارية مخالفة بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت جولات ميدانية للفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة 316 منشأة، وجرى تسجيل 12,782 مخالفة، خلال نوفمبر الماضي وذلك عبر 16 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية. وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبينا أنه تمت زيارة 7,176 منشأة صحية، و 9,450 منشأة تجارية، نتج عنها إغلاق 316 منشأة مخالفة. الجولات ونتائجها: 16 ألف جولة رقابية.

زيارة 7,176 منشأة صحية.

زيارة 9,450 منشأة تجارية.

إغلاق 316 منشأة مخالفة.

تسجيل 12,782 مخالفة.

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