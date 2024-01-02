أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون حديثا يؤدون القسم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر عرقه بالرياض أمس، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثا لدى عدد من الدول الصديقة. وأدى القسم كل من الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن السفيرة المعينة لدى مملكة إسبانيا، والسفير المعين لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، والسفير المعين لدى جمهورية المجر ماجد بن عبدالعزيز العبدان، والسفير المعين لدى جمهورية موريشيوس فايز بن مشل التمياط، والسفير المعين لدى جمهورية أوغندا محمد بن خليل فالوده، والسفير المعين لدى جمهورية بلغاريا رامي بن سعود العتيبي، قائلين «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص». حضر أداء القسم نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.

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