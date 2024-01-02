شكرا لقرائتكم خبر عن تنبه لها.. فراغات الذقن تشير إلى هذا المرض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تزيد اللحية من جمال وأناقة وجاذبية الرجل. لكن البعض يعاني من وجود فراغات واضحة فيها. متساءلين عن أسبابها.

وجود فراغات في الذقن يشير إلى المعاناة من مرض “ثعلبة الذقن” وهي إحدى أمراض المناعة الذاتية التي يهاجم فيها الجهاز المناعي بصيلات الشعر. مُحدثاً تلك الفراغات.

تظهر أعراض ثعلبة الذقن في غضون أيام أو أسابيع من الإصابة، وتشمل ما يلي:

– ظهور بقع دائرية صلعاء في أماكن متفرقة بالذقن.

– تميل حواف هذه البقع إلى اللون الأبيض.

– الحكة.

– الشعور بألم موضع البقع.

– احمرار موضع البقع.

ولحسن الحظ هناك علاجات منزلية يمكن الاعتماد عليها للتخلص من ثعلبة الذقن، وهي:

– الثوم: يعتبر هلام الثوم فعالاً في علاج الثعلبة.

– فيفيسكال: مكمل طبيعي يحتوي على مستخلصات بحرية، له قدرة كبيرة على تحفيز نمو اللحية. بشرط تناوله لمدة 6 أشهر على الأقل.

– الزنك والبيوتين: من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الشعر، حيث يساعدان على نموه وزيادة كثافة وحمايته من التساقط.