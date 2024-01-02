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تراند اليوم : "الصحة" تكشف عن الفئات الأكثر أولوية التي يُنصح بأخذها للقاح كورونا المطور وآلية الحصول عليه

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صحيفة الخليج 365: كشفت وزارة الصحة عن الفئات الأكثر أولوية التي يُنصح بأخذها للقاح المطور وآلية الحصول عليه.

ونشرت الوزارة إنفوجراف عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" جاء فيه:"التوصية بأخذ اللقاح لمن يبلغ 18 عاما وأكثر، خصوصا أن تكون أولى للفئات التالية:" كل من يبلغ 50 عاما وأكبر، الحوامل، الممارسين الصحيين الذين يتعاملون مباشرة مع المرضى، المصابين بأمراض مزمنة مثبطة للمناعة بما فيها السرطان النشط بين 17- 50 عاما".

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم الحصول على اللقاح من خلال حجز موعد من تطبيق صحتي "موعد حضور لعيادات التطعيمات التنفسية".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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