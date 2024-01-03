"أمانة الباحة" تفعّل 24 خدمة إلكترونية وتوحّد روابط الأنظمة مع البلديات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 8:10 صباحاً

فعّلت أمانة منطقة الباحة خلال العام الماضي، 24 خدمة إلكترونية، إضافةً إلى توحيد روابط أنظمة إلكترونية بين الأمانة والبلديات بواقع 4 أنظمة، وتدشين تطبيق "باحة" والموقع الإلكتروني الرسمي. ووفقاً لتقرير الخدمات الرقمية بأمانة منطقة الباحة الذي تضمن بعض إحصائيات العام الماضي، أوضح أن الأمانة حصلت على المركز الثامن في قياس التحول الرقمي بمرحلة الإبداع والابتكار بنسبة 81.5%، وتحقيق على نسبة 100% في مؤشر جودة ومستوى الالتزام. وأكّدت الأمانة أنها تهدف من عملية التحول الرقمي إلى توفير جميع الخدمات الحكومية رقمياً، إضافة إلى إتاحة الوصول إلى الخدمات الرقمية الخارجية المقدمة للمواطنين ومستفيدي الخدمات بكل سهولة ودون الحاجة إلى مراجعة الأمانة والبلديات التابعة لها.

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