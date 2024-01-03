انت الان تتابع النيابة العامة تنال الوسام الذهبي لرواد الاستحقاق المحاسبي للعام المالي 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 9:19 صباحاً

حققت النيابة العامة الوسام الذهبي "رواد الاستحقاق المحاسبي" للعام المالي 2023م، والذي يأتي ضمن حوكمتها المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام؛ تحقيقًا لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030. وجاء تكريم النيابة خلال ملتقى قيادات رواد الاستحقاق المحاسبي الذي نظّمته وزارة المالية بحضور رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة. وتهدف النيابة العامة في التحول على أساس الاستحقاق المحاسبي، لتوفير معلومات مالية دقيقة وشاملة، تدعم اتخاذ القرار، وتُمَكّن من تقييم الأداء، ووضع المستهدفات والمساءلة الموضوعية وغير ذلك من الفوائد التي تُحَسّن من قدرات النيابة العامة والمنظومة في جميع المجالات المالية. ويأتي مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي -أحد مبادرات برنامج التحول الوطني- التي تتبناها وزارة المالية، ضمن برامج ورؤية المملكة 2030، بعد صدور الأمر السامي الكريم بتاريخ 16 ربيع الأول 1438هـ، القاضي بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تنال الوسام الذهبي لرواد الاستحقاق المحاسبي للعام المالي 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.