تراند اليوم : شاهد.. "مسن" يتناول الطعام قبل دخول الضيوف في إحدى المناسبات ويثير الجدل

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مواطن مسن بتناول الطعام خلال إحدى المناسبات، قبل دخول الضيوف.

وأظهر مقطع الفيديو، دخول الرجل المسن إلى قاعة المناسبة، وقام بتناول كمية قليلة من الأرز، بينما تواجد حوله عدداً من الأشخاص.

وقال أحد المغردين: "هذه عادة حسنة ليطمئن على عشاء ضيوفه لأن لاسمح الله الأكل مالح أو ناقصه ملحه، وقتها الضيوف راح يقعون بحرج السكوت والمجاملة، بينما عندما يكتشف الخطأ يمكن أن يعالجه".

وأضاف: "هذه عادات قديمة عندما كان هناك غزو وحروب، فكان الضيف الغريب يخشى من تسميم الأكل، ولذلك يأكل صاحب الدار من الأكل ليطمئن الضيف بأن الأكل صالح".

وزاد مغرد ثالث: "عادة كريمة نبيلة طيبة عند البدو والحضر، أهل الشمال وعند شمر خاصة، يأكل المعزب من الوليمة قبل يقلطون الضيوف يتأكد من من الاستواء والطعم والحرارة ويكون احياناً معه السكين بعد جلوس الرجال على الطعام يقطع ظهر الذبيحة وجنوبها تسهيلاً لهم عن الحرارة وقساوة اللحم".