انت الان تتابع رفض أمريكي لتصريحات إسرائيلية تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 1:54 مساءً

رفضت الولايات المتحدة التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزيرين من حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلإيل سموتريش وإيتمار بن غفير والداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: إن هذه تصريحات تحريضية وغير مسؤولة، وقد أعربت لنا الحكومة الإسرائيلية -بما في ذلك على لسان رئيسها- مرارًا وتكرارًا وبشكل متسق أن هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة، وينبغي الكفّ عن الإدلاء بأي تصريحات مماثلة بشكل فوري. وأضاف: موقفنا واضح ومتسق ولا لبس فيه إزاء أن قطاع غزة هو أرض فلسطينية وسيبقى كذلك، هذا هو المستقبل الذي نسعى إلى تحقيقه بما فيه صالح الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة المجاورة والعالم.

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