السعودية | صندوق الاستثمارات العامة يعلن اكتمال استثماره في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة “الصندوق” اكتمال استثماره في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، الرائدة في صناعة وتدوير المنتجات الورقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتبلغ نسبة ملكيته 23.08%، عبر الاكتتاب في أسهم جديدة أصدرتها مبكو لزيادة رأس مالها.

ويهدف الصندوق من خلال استثماره إلى تمكين مبكو من رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية ودعم الاستدامة البيئية، عبر المنتجات القابلة للتدوير، ومن ضمنها المنتجات الورقية، بما يتماشى مع مستهدفات المملكة والصندوق في مجال الاستدامة.

كما يسهم استثمار صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق إستراتيجية مبكو التوسعية، خاصة في مجالات التعبئة والتغليف، وصناعات منتجات البناء المتخصصة – مثل ألواح الجبس، مما يعزز سلاسل الإمداد المحلية لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية.

ويمتلك الصندوق محفظة استثمارية متنوعة في مشـــاريع التطويـــر العقـــاري والبناء والتشييد؛ بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة وجذب المستثمرين المحليين والدوليين والمساهمة في زيادة السعة التشغيلية وتبني أبرز التقنيات, حيث عمل صندوق الاستثمارات العامة على تمكين 13 قطاعاً حيوياً ذا أولوية في إستراتيجيته الاستثمارية، بالشراكة مع القطاع الخاص وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتنويع الاقتصاد، ومن ضمنها قطاعات التجزئة والتشييد والبناء والتطوير العقاري.

وأوضح مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالصندوق محمد الداود، أن استثمار الصندوق في شركة مبكو يعكس جاذبية فرص النمو في قطاعات واعدة، مثل إعادة التدوير والتجزئة ومواد البناء وغيرها, كما يمكّن الشركة من التوسع في أنشطتها الإنتاجية المستدامة، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة العالية وتعزيز نشاطاتها التصديرية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مبكو المهندس سامي الصفران: “سيُسهم استثمار الصندوق في تمكين مبكو من تنفيذ إستراتيجيتها للتوسع، والاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في الأسواق المحلية والإقليمية، وتوفير المزيد من الفرص في ظل سعي مبكو لترسيخ ريادتها في القطاع, فيما تعمل مبكو من أجل نمو مستدام ومستقبل أفضل بفضل إستراتيجيتها التي تحقق التكامل بين نشاطي إنتاج الورق وإدارة المخلفات, كما تعزز الشركة استثمارها في القطاع من خلال مشاريع طموحة تدعم أهداف المملكة في الاستدامة والتحول إلى الاقتصاد الدائري عبر إعادة التدوير وخفض الهدر وتحويل المخلفات إلى مصادر للطاقة لتلبية احتياجات أنشطتنا”.

ويوفر السوق السعودي فرصاً واعدة للاستثمار في المنتجات الورقية وصناعاتها، مثل ورق المناديل، بفضل نموها السريع وتوطين الإنتاج, وينسجم استثمار الصندوق في شركة مبكو مع أهدافه الإستراتيجية في دعم القطاع الخاص في المملكة؛ لتعزيز المحتوى المحلي، وزيادة المنتجات القابلة للتصدير والارتقاء بجودتها وتنافسيتها.