السعودية | في اليوم العالمي للغة “برايل”.. خدمات متنوعة للمكفوفين في الحرمين الشريفين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي للغة برايل الذي يوافق الرابع من يناير، العديد من الخدمات المخصصة، مع تجهيز المواقع وأنسنتها لتتناسب مع احتياجاتهم، من أجل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة داخل أرجاء البيت العتيق.

وعملت الهيئة على تجهيز المصليات بأفضل الأدوات والخدمات المخصصة لهم، مع تزويدها بماء زمزم المبارك، ومصاحف وكتيبات تعينهم على أداء مناسكهم، وتتميز هذه المصليات بقربها من الأبواب تسهيلاً لحركة دخولهم وخروجهم، وبإمكان القاصد من ذوي الإعاقة التوجه إلى أي من المصليات الثلاثة الخاصة بالرجال الواقعة في توسعة الملك فهد -رحمه الله- الدور الأول مقابل باب (91)، والدور الأول مقابل جسر الشبيكة باب (68)، والدور الأرضي باب (68) بجوار سلالم الشبيكة، كما خصص للقاصدات (3) مصليات تقع في توسعة الملك فهد -رحمه الله- باب (88) الأرضي وباب (65) الدور الأول “الشبيكة”، وتوسعة الملك فهد بمصلى (15) المطل على صحن المطاف.

وتتوفر بالمصليات وسائل مساندة لذوي الإعاقة كأدوات التيمم، والمصحف المزود بقلم قارئ لكبار السن، والمصحف بلغة (برايل)، وعدد من الكتب القيمة، والعصا المخصصة لفاقدي البصر، إضافة إلى تواجد عدد من مترجمي ومترجمات لغة الإشارة المؤهلين لترجمة الخطب والدروس المقامة وحلقات الذكر، كما خصصت مسارات رئيسية لدخول العربات اليدوية، وهي “جسر أجياد الذي يقع في الساحة الغربية ويؤدي إلى الدور الأول من المطاف، والمسار الثاني عبر جسر الشبيكة جوار باب (64)، إضافة إلى مسار يتجه إلى المروة عبر الساحات الشرقية، كما أن هناك عدد من السلالم الكهربائية والمصاعد المزودة برموز وعلامات واضحة للتسهيل عليهم، وكذلك وجود مسارات إلى المصليات الخاصة.

كما تمت تهيئة الأبواب بمنحدرات للعربات، وتقع هذه الأبواب في مختلف أنحاء المسجد الحرام، بما في ذلك الأبواب الرئيسية والأبواب الداخلية، وهي مزودة بعلامات إرشادية واضحة بلغة برايل، لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية، بهدف تسهيل عملية الدخول والخروج لذوي الإعاقة في المسجد الحرام، من خلال توفير منحدرات ومزلقانات آمنة وسهلة الاستخدام.

وتوجد 8 أبواب مزودة بمنحدرات لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام وهي (68 – 74 – 79 – 84 – 89 – 90 – 93 – 94)، إضافة إلى عدة جسور (جسر أجياد، والشبيكة، والمروة، والأرقم)، وإضافة إلى النقل الترددي عبر الساحات الشرقية للمسجد الحرام، وفرت الهيئة العامة نقلاً ترددياً للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن عبر عربات ترددية متواجدة في الساحات الشرقية للمسجد الحرام، يستطيع القاصد الاستفادة منها لنقله من وإلى أبواب المسجد الحرام.

وأتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمكانية حجز عربة كهربائية، يستطيع القاصد الوصول إليها عبر نقاط عدة من خلال تطبيق تنقل، عبر (مدخل جسر المروة باب 25، مدخل سلم الأرقم باب 16، مدخل جسر أجياد باب 5، مدخل جسر الشبيكة باب 66، مدخل سلم أجياد الكهربائي باب 5)، كما أن العربات اليدوية توجد في موقعين (مدخل الساحة الشرقية باب السلام 19، ومدخل الساحة الغربية جسر أجياد)، إضافة إلى دفع العربات المجانية من قبل المتطوعين لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في موقعين، الأول عند مدخل أجياد من الداخل للدور الأرضي والذي يخدم المعتمرين في المطاف الأرضي، والموقع الثاني في الصفا الدور الثاني ويخدم المعتمرين في المسعى.