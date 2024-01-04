"مرصد العمل": القطاع الخاص ساهم في توظيف أكثر من 5700 مواطن من المعاقين بصريًّا

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد المرصد الوطني للعمل، أن القطاع الخاص ساهم بتوظيف أكثر من 5700 مواطن سعودي من ذوي الإعاقة البصرية، داعمين مسيرة العمل والاقتصاد الوطني.

وأوضح المركز بمناسبة اليوم العالمي للغة برايل، أن عدد المنضمين لأول مرة من ذوي الإعاقة البصرية في القطاع الخاص لعام 2023 بلغ 1445 مواطنًا.

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