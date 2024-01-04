تراند اليوم : قديروف يطالب بإعدام أفراد عائلات المجرمين المشتبه بهم الهاربين من الشرطة

ترجمة حصرية: دعا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الحليف الرئيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إعدام أفراد عائلات المجرمين المشتبه بهم الذين لا يمكن العثور عليهم.

وخلال اجتماع عقدته وزارة الداخلية في جمهورية الشيشان في 30 ديسمبر، أخبر قديروف القادة الأمنيين أن الأقارب يعتبرون متلقين مقبولين للعقاب بالنسبة للمشتبه فيهم جنائيًا الذين لم يتم القبض عليهم.

وقال قديروف، بحسب موقع نيويورك بوست: "إذا انتهك شخص ما السلامة العامة، ضابطا أو سائحا، وإذا لم نعثر حتى على الجاني، فلن نستمر في البحث عنه، ولكننا سنعثر بالتأكيد على أقاربه".

وتابع: "كما جرت العادة منذ زمن سحيق، إذا أخطأ أحد الأقارب ولم يتم العثور على المجرم، يقتل شقيقهم والدهم".