تسريع الوتيرة.. مطالبات بجسور دوران تربط الطريق الساحلي بالدولي القديم بالدرب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 يناير 2024, 8:02 صباحاً

طالب سالكو الطريق الساحلي الجديد الذي يربط محافظات جنوب جازان بشمالها، بتسريع وتيرة الأعمال في الانقطاعات المتبقّية بالطريق، مشدّدين على أهمية وضع جسور دوران لربط الطريق الساحلي بالدولي القديم عند منطقة التقاء الطريقين في محافظة الدرب. وبيّنوا أن التقاء الطريقين في المحافظة يشكّل نقطة زحام مستقبلية، بالإضافة إلى أن منطقة الدوران الآمنة التي يتمّ فتحها حاليًّا لا تفي بالغرض؛ نطرًا لحجم توقعات الحركة المرورية على ذلك الطريق، مشيرين إلى أهمية إنشاء جسور دوران تفي بذلك. يشار إلى أن الطريق الجديد قد بدأ إنشاؤه قبل عقد من الزمن، ولا تزال أعمال الإنشاءات والتحويلات لم تنتهِ في عدد من المواقع.

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