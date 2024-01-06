الرحالان العبودي والبلادي بمهرجان الكتاب والقراء يُعرف ركن «أدب الرحلات» في مهرجان الكُتّاب والقرّاء، في نسخته الثانية، الذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة، في مركز الأمير... خميس مشيط: مسعود آل معيض خميس مشيط: مسعود آل معيض 24 جمادى الآخرة 1445 هـ 24 جمادى الآخرة 1445 هـ

900 مخالفة بيئية بمحمية الإمام ضبطت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية من خلال فرق الرقابة البيئية أكثر من 900 مخالفة بيئية خلال عام 2023، وذلك في... الرياض: الرياض: دوت الخليج 24 جمادى الآخرة 1445 هـ 24 جمادى الآخرة 1445 هـ

حفظ مليوني كلجم من فائض الطعام حفظت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة أكثر من مليوني كلجم من فائض الطعام، وذلك خلال عام 2023، استفاد منها أكثر من 5 ملايين... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 24 جمادى الآخرة 1445 هـ 24 جمادى الآخرة 1445 هـ

8 آلاف جولة رقابية على المنشآت الغذائية نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال العام الماضي 2023 جولات رقابية، بغرب الدمام، شملت 8791 زيارة على المنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيق... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 24 جمادى الآخرة 1445 هـ 24 جمادى الآخرة 1445 هـ

2023 أقل الأعوام تسجيلا لحالات الغبار في السعودية أسهمت جهود منظومة البيئة والمياه والزراعة ومبادرة السعودية الخضراء من خلال برامجها الإقليمية في مكافحة العواصف الغبارية والرملية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 جمادى الآخرة 1445 هـ 24 جمادى الآخرة 1445 هـ

ضيوف خادم الحرمين يشيدون بجهود المملكة في خدمة القرآن زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، مجمع الملك... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 24 جمادى الآخرة 1445 هـ 24 جمادى الآخرة 1445 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر الجهات الأمنية بجدة تباشر بلاغا عن تعرض مواطن لإطلاق نار نتج عنه وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.