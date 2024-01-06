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الرحالان العبودي والبلادي بمهرجان الكتاب والقراء
يُعرف ركن «أدب الرحلات» في مهرجان الكُتّاب والقرّاء، في نسخته الثانية، الذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة، في مركز الأمير...
900 مخالفة بيئية بمحمية الإمام
ضبطت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية من خلال فرق الرقابة البيئية أكثر من 900 مخالفة بيئية خلال عام 2023، وذلك في...
حفظ مليوني كلجم من فائض الطعام
حفظت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة أكثر من مليوني كلجم من فائض الطعام، وذلك خلال عام 2023، استفاد منها أكثر من 5 ملايين...
8 آلاف جولة رقابية على المنشآت الغذائية
نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال العام الماضي 2023 جولات رقابية، بغرب الدمام، شملت 8791 زيارة على المنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيق...
2023 أقل الأعوام تسجيلا لحالات الغبار في السعودية
أسهمت جهود منظومة البيئة والمياه والزراعة ومبادرة السعودية الخضراء من خلال برامجها الإقليمية في مكافحة العواصف الغبارية والرملية...
ضيوف خادم الحرمين يشيدون بجهود المملكة في خدمة القرآن
زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، مجمع الملك...
كانت هذه تفاصيل خبر الجهات الأمنية بجدة تباشر بلاغا عن تعرض مواطن لإطلاق نار نتج عنه وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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