تراند اليوم : أطلقوا عليه من "رشاش كلاشنكوف".. بالفيديو: والد المغدور "السبيعي" يكشف سبب مقتل ابنه على يد عصابة إثيوبية في منطقة جبلية بجدة

صحيفة الخليج 365: كشف والد الشاب "محمد السبيعي"، ملابسات مقتل ابنه من قبل عصابة تجار المخدرات من الجنسية الإثيوبية في منطقة غير مأهولة بالسكان بجدة.

خمور

وقال والد السبيعي في مقطع فيديو: قتل ابني بسبب عصابة الإثيوبيين في جدة عندما كان جالساً في مطل الأجاويد العام، وقام أحد تجار المخدرات الراجلين بعرض بضاعته "خمور" على ولدي.

عصابة

وأضاف: ابني أمسك تاجر المخدرات بيده وأبلغ الشرطة، موضحا أن نجله لم يعلم أن هناك عصابة أحدهم في الجبل.

مكالمة مسجلة

وأكمل: ابني قال في المكالمة المسجلة له قبل وفاته "قبضت على أحد الإثيوبيين المروجين للمخدرات ألحقوا علي بسرعة"، وقام أحد أفراد العصابة الذي كان في الجبل بإطلاق النار على ابني من عيار رشاش كلاشنكوف وقتله بدم بارد، مبينا أنهم استطاعوا الفرار من محافظة جدة.

قتلة

وزاد: ضبطوا بعد 4 أيام من فرارهم في مركز" شقصان" ثم لاذوا بالفرار إلى" حداد بني مالك " داخل الأودية السحيقة.