225 ترخيصا لصهاريج المياه غير الصالحة للشرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استخرج فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم 225 ترخيصا لمزاولة الصهاريج أنشطة توزيع المياه غير الصالحة للشرب خلال 2023، شملت 134 ترخيصا بمدينة بريدة و38 ترخيصا بمحافظة عنيزة و10 تراخيص بمحافظة الرس و38 ترخيصا بمحافظة البكيرية وترخيصين بمحافظة المذنب و3 تراخيص بمحافظة الأسياح. وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع، أهمية استخراج التصاريح لأصحاب الصهاريج بالمنطقة.

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