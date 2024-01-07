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تراند اليوم : شاهد: ولي العهد‬⁩ يجتمع في المخيم الشتوي في ⁧‫العلا ‬⁩ مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام

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شاهد: ولي العهد‬⁩ يجتمع في المخيم الشتوي في ⁧‫العلا ‬⁩ مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام

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صحيفة الخليج 365 _واس : اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المخيم الشتوي بالعُلا، اليوم، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ.

فيما حضر من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني والوفد المرافق.
شاهد: ولي العهد‬⁩ يجتمع في المخيم الشتوي في ⁧‫العلا ‬⁩ مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام
شاهد: ولي العهد‬⁩ يجتمع في المخيم الشتوي في ⁧‫العلا ‬⁩ مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام
شاهد: ولي العهد‬⁩ يجتمع في المخيم الشتوي في ⁧‫العلا ‬⁩ مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام
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MO Nasa

MO Nasa

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