حملة لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات الأمنية

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ويهدف المعرض إلى إبراز جهود وزارة الداخلية في حملة «وطن بلا مخالف»، وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بنظامي أمن الحدود والإقامة، والإبلاغ عن مخالفيهما وأي نشاطات ذات صلة بتهريب وترويج المخدرات، لما يترتب على وجودهم من آثار أمنية وصحية واجتماعية واقتصادية، وانتشار الجريمة بأنواعها، وعرض التقنيات الحديثة المستخدمة في التصدي لضبط مخالفي نظام أمن الحدود، والعقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و994 في بقية مناطق المملكة، وخلال رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الالكتروني 995gdnc.gov.sa، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
أهداف المعرض
- التوعية بأهمية الالتزام بنظامي أمن الحدود والإقامة.
- الإبلاغ عن مخالفيهما.
- الإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب وترويج المخدرات.
- عرض التقنيات الحديثة المستخدمة في التصدي.
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