رصد 7749 مخالفة مبان بجدة خلال ديسمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة محافظة جدة 7749 مخالفة للمباني في عدد من أحياء المحافظة، خلال ديسمبر الماضي 2023. فيما تم إشعار 3062 موقعا مخالفا لتصحيح وضعهم نظاما، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات، ومعالجة مظاهر التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري للمدينة. وأوضحت الأمانة أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت بين عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة، وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني، وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور الموقت، إضافة إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي بالمناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وعدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم. أبرز المخالفات عدم وجود لوحة توضح بيانات الرخصة.

عدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني.

زيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى.

عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي.

عدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل.

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