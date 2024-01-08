في حادث مروري مروع، لقي الدكتور جاعم الشبحي، استشاري طب الأورام في مدينة الملك فهد الطبية، حتفه مع أربعة من أفراد أسرته، وهم أروى 21 سنة، فضل 12 سنة، أحمد 8 سنوات، وجنى 5 سنوات، ولا زالت دعاء 15 سنة، وعائشة 10 سنوات في العناية المركزة، ومحمد 18 سنة إصابات خفيفة، وسلمت زوجته من أي إصابة، وذلك بخروج سيارة المخالف من الاتجاه المعاكس معترضة طريقهم فاصطدموا وسيارة أخرى بها.
ووقع الحادث على طريق الرياض – مكة السريع، عندما اصطدمت شاحنة صغيرة قادها شخص باكستاني الجنسية بسيارتهم، وكانوا متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة.
وأعرب زملاء الدكتور الشبحي عن حزنهم الشديد لفقدانه، مؤكدين أنه كان من أفضل الأطباء، وتميز بالأخلاق العالية والاهتمام بالمرضى.
وطالب الدكتور فهد الخضيري، استشاري الأمراض المعدية، بتشديد اختبارات القيادة على الفئات المتهورة التي لا تراعي الأرواح، وفرض عقوبات رادعة على المخالفات المرورية، بما في ذلك عكس السير.
كانت هذه تفاصيل خبر كانوا متوجهين لأداء العمرة.. حادث مروع يودي بحياة طبيب و4 من أسرته على طريق الرياض – مكة السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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