شكرا لقرائتكم خبر عن قانوني "كويتي" يكشف عن إمكانية تحويل الكويت إلى مملكة.. ويوضح ما ينص عليه الدستور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف الدكتور إبراهيم الحمود، أستاذ في كلية الحقوق جامعة الكويت، أنه يمكن تغيير مسمى دولة الكويت إلى مملكة الكويت.

النظام الدستوري

وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس: " النظام الدستوري الكويتي هو نظام برلماني أورلياني نسبة إلى نظام الملك فيليب دو أورليان ( مملكة فرنسا).

المادة 175 من الدستور

وتابع: " المادة 175 من الدستور الكويتي نصت على أن الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن هذا التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة".

مملكة

وأضاف: " إذا يجوز أن يتم تنقيح الدستور بتحويل دولة الكويت إلى مملكة الكويت، ومن ثم تغيير المصطلحات مثل تغيير كلمة إمارة إلى مملكة كما أن سمو الأمير يغير لقبه من أمير البلاد إلى جلالة الملك".

وأشار إلى أنه لا يوجد فرق في المنزلة بين الأمير والسلطان والملك، ولكن هذا لا يمنع تحويل الكويت إلى مملكة مثل البحرين.