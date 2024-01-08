انت الان تتابع انطلاق جولة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات في الصين واليابان وكوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تنطلق اليوم الجولة التعريفية بالبرنامج السعودي لسلامة المنتجات وإجراءات تقويم المطابقة، ومتطلبات الدخول للأسواق المحلية في المملكة، التي يشارك بها محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وعدد من مسؤولي الهيئة؛ حيث تشتمل الجولة على زيارة كل من الصين، واليابان، وكوريا.

ويأتي برنامج سلامة المنتجات كأحد مبادرات الهيئة في رؤية المملكة 2030، من أجل رفع نسبة المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية؛ حيث ارتفعت نسبة المنتجات المطابقة في السوق السعودي إلى 82.17% مقارنة بـ58% في عام 2016.

وتتضمن الجولة عقد عدد من الاجتماعات الثنائية، وورش عمل لبحث أهم التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين في الدول الآسيوية، لتعزيز التجارة الثنائية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة مع تلك الدول؛ مما يسهم في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني ويرفع تنافسية السوق السعودي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة في التعريف بتجربة المملكة في مجال سلامة المنتجات، وتفعيل التواصل مع المصنّعين والمصدرين دوليًّا، ورفع الوعي بالمواصفات القياسية، واللوائح الفنية، وإجراءات التحقق من المطابقة؛ وذلك للإسهام في زيادة التبادل التجاري وتقليل العوائق الفنية للتجارة.