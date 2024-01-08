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السعودية | للعام الثالث على التوالي.. ولي العهد يفوز بلقب “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا”

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

فاز صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بلقب “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا عام 2023″؛ حسب استطلاع للرأي أجرته “RT العربية”.

وحصل ولي العهد على 366403 أصوات بواقع 69.3% من 530399 أدلت في الاستطلاع الذي بدأته “RT العربية” في 15 ديسمبر الماضي واستمر حتى الساعة 12:00 من الثامن من يناير الحالي.

وفاز بالمركز الثاني رئيسُ دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بـ95033 صوتًا بواقع 17.9% من إجمالي الأصوات.

فيما حصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المركز الثالث بـ20645 صوتًا بواقع 3.9% من أصوات المشاركين.

وبهذه النتيجة يكون ولي العهد قد احتفظ بالصدارة للعام الثالث على التوالي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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