السعودية | للعام الثالث على التوالي.. ولي العهد يفوز بلقب “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

فاز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بلقب “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا عام 2023″؛ حسب استطلاع للرأي أجرته “RT العربية”.

وحصل ولي العهد على 366403 أصوات بواقع 69.3% من 530399 أدلت في الاستطلاع الذي بدأته “RT العربية” في 15 ديسمبر الماضي واستمر حتى الساعة 12:00 من الثامن من يناير الحالي.

وفاز بالمركز الثاني رئيسُ دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بـ95033 صوتًا بواقع 17.9% من إجمالي الأصوات.

فيما حصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المركز الثالث بـ20645 صوتًا بواقع 3.9% من أصوات المشاركين.