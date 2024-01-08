السعودية | “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” تشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة، اليوم، والذي يستمر لمدة أربعة أيام في جدة سوبردوم.

وتتمثل مشاركة الرئاسة بجناح تعريفي يشمل خمسة أركان رئيسة تضم مبادراتها الاستثمارية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإبراز الجهود والخدمات التي تقدمها في موسم الحج والعمرة، إضافة لمبادراتها التوعوية لبرنامج التوعية المستدامة “مبرور”.