السعودية | الهيئة العامة للأوقاف تشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تشارك الهيئة العامة للأوقاف في النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة لعام 2024، والذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبتنظيم من وزارة الحج والعمرة، وذلك خلال الفترة من 08 – 11 يناير الجاري بمحافظة جدة.

وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض المصاحب بجناح يبرز جهودها لخدمة ضيوف الرحمن، ورفع الوعي بدور الهيئة في تحقيق وصناعة أثر مستدام، بما يحقق شروط الواقفين، إضافة إلى مشاركتها في الجلسات الحوارية بالمؤتمر، وتوقيع عددًا من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، بهدف تعزيز دور الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد ساهمت الهيئة في دعم العديد من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى خدمة ضيوف الرحمن على مدى خمس سنوات، بأكثر من مليار ونصف ريال، وبما يزيد عن مئة مشروع؛ وذلك امتدادًا لأهدافها الإستراتيجية في تنمية القطاع الوقفي، وتوجيه المصارف إلى برامج عالية الأثر.

يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي، والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في أن تكون المملكة رائدةً في القطاع غير الربحي.