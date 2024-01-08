شكرا لمتابعة خبر عن طفلة لأمير جازان: أنا حبيتك وأنت جيزاني صح؟ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبلت طفلة أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحفاوة بالغة وحب جم.

وطلبت الطفلة من أمير جازان، أن تلقي له كلمة: “سيدي محمد بن ناصر أشكر لك وجودك واهتمامك وإنجازاتك في المنطقة، فأنا أحبك”، ليرد الأمير عليها، قائلا:”وأنا كمان أحبك”، لتقوم الطفلة باحتضانه بشكل عفوي.

وتابعت الطفلة حديثها مع أمير جازان، قائلة: “أنا فخورة بك لأني شفتك”، فقال الأمير لها:”أنا سعيد إني شفتك”، موجهة إليه سؤالًا طريفًا قائلة: “أنت جيزاني صح؟”، فضحك الأمير.