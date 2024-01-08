شكرا لمتابعة خبر عن فايز المالكي يوثق وجود أول سيارة مرسيدس بالعالم في الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق سفير مركز الملك سلمان للإغاثة فايز المالكي وجود أول سيارة مرسيدس تم تصنيعها في العالم، في معرض الشركة بالرياض.

وتم تصنيع هذه السيارة عام 1886،وهي أول سيارة بمحرك بنزين بـ 1 سلندر، وهي واحدة فقط في العالم، وتتنقل من دولة لأخرى.

وصنعت هذه السيارة لابنة صاحب الشركة والتي كان اسمها مرسيدس، وعندما كان يراها الناس، كانوا يبتعدون عنها ظنًا منهم أنها ساحرة.