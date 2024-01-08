تراند اليوم : بالفيديو.. قصة "درب عجلان الأثري" في الحريق.. والكشف عن سبب تسميته بهذا الاسم

صحيفة الخليج 365 : عرضت قناة الإخبارية، تقريرًا عن "درب عجلان"، أحد المعالم الأثرية بمركز نعام في محافظة الحريق.

وقال المراسل، إن هذا الدرب الأثري يقع في شمال مركز النعام، ويعتبر من طرق حجاج اليمامة قديمًا والخليج العربي المتجهين إلى مكة المكرمة.

وأشار إلى أن طريق "درب عجلان"، يقع أسفل جبل طويق، وهو طريق وعر الآن، ومن الصعب أن تصعده المطايا والإبل.

وعن سبب تسميته، أوضح أنه اختلفت الأقاويل ولكن قيل أن المستعجل أو الشخص الذي يريد التعجل يصعد هذا الطريق، وقيل أيضا أنه نسبة للرجل الذي يدعى عجلان وكان يرعى الإبل خلال هذا الدرب.